Никакой логике не поддается. За что били ножом жену экс-директора СЗИУ РАНХиГС

Двое в масках наткнулись на жену экс-директора СЗИУ РАНХиГС во дворе дома в Комарово. «Фонтанка» узнала, как это было.



5 июня солнце обещало быть жарким, и женщина решила позагорать. Когда Галина лежала на траве, на участок зашли незнакомцы с закрытыми лицами. Реакция женщины на таких гостей была естественной. На резонные вопросы вроде: «Кто вы такие?» и «Что вам нужно?» — мужчины ответили ножевыми ударами.

Бросив Галину истекать кровью, преступники забрали телефон и убежали с участка. Вероятно, гаджет прихватили рефлекторно, потому что вскоре сбросили улику. Полиция уже нашла трубку недалеко от дачи.