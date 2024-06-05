Никакой логике не поддается. За что били ножом жену экс-директора СЗИУ РАНХиГС

Двое в масках наткнулись на жену экс-директора СЗИУ РАНХиГС во дворе дома в Комарово. «Фонтанка» узнала, как это было.
5 июня солнце обещало быть жарким, и женщина решила позагорать. Когда Галина лежала на траве, на участок зашли незнакомцы с закрытыми лицами. Реакция женщины на таких гостей была естественной. На резонные вопросы вроде: «Кто вы такие?» и «Что вам нужно?» — мужчины ответили ножевыми ударами.
Бросив Галину истекать кровью, преступники забрали телефон и убежали с участка. Вероятно, гаджет прихватили рефлекторно, потому что вскоре сбросили улику. Полиция уже нашла трубку недалеко от дачи.
Теперь следствие ломает голову над вопросами, ответы на которые можно будет получить только после поимки, так как никакой логике действия неизвестных не поддаются. Если они хотели убить женщину, то ранения оказались не смертельными. Если хотели ограбить, то почему не зашли в дом?
Тем не менее, как ранее писала «Фонтанка», следственный комитет уже возбудил дело по статьям о покушении на убийство и разбое. Преступников ищут.