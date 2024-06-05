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    «Очень актуально в данном периоде». ЦИК с Минюстом будут проверять участников выборов на иноагентство и экстремизм

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    8 комментариев

    Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (ЦИК) и Министерство юстиции подписали письмо о проведении проверок участников избирательных кампаний на предмет наличия у них статуса иностранного агента или причастности их к деятельности экстремистских или террористических организаций. Об этом 5 июня заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

    По словам председателя ЦИК, это «очень актуально в данном периоде» (цитата по ТАСС). Подписанный документ, таким образом, служит своего рода развитием недавних поправок к федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме», изначально касавшегося только опечаток и ошибок в оформлении документов по выдвижению кандидатов на выборах. В поправках прописано, что иноагент не может не только быть действующим депутатом, но и избираться. Если человек остается иностранным агентом, то это служит основанием для отказа ему в регистрации кандидатом. Иностранные агенты, а также те, кто включен в реестр террористов и экстремистов, не могут быть теперь даже наблюдателями на выборах.

    В письме, подписанном ЦИК и Минюстом, согласованы формы представлений избирательных комиссий в территориальные органы Минюста и ответов о результатах проверок. Проверки затронут кандидатов на выборах всех уровней, членов избирательных комиссий, доверенных лиц кандидатов, уполномоченных представителей, в том числе по финансовым вопросам, наблюдателей, жертвователей в избирательные фонды партий и кандидатов.

    Закон, запрещающий иноагентам участвовать в российских выборах всех уровней, 15 мая подписал президент Владимир Путин.

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    ЦИКМинюстВыборыИноагентЭкстремизмПроверки
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    Комментарии 8

    25346053105 Июн 2024 в 16:45
    Бастрыкин даже с лупой не видит иноагентов в путинской едрисне.
    +0−0
    28008845005 Июн 2024 в 16:34
    Их надо проверять на холуйство и подхалимство к власти. Вот где будет веселуха!
    +0−0
    KVetka05 Июн 2024 в 16:25
    Чего-чего участников?
    +1−0
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