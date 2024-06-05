«Очень актуально в данном периоде». ЦИК с Минюстом будут проверять участников выборов на иноагентство и экстремизм

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (ЦИК) и Министерство юстиции подписали письмо о проведении проверок участников избирательных кампаний на предмет наличия у них статуса иностранного агента или причастности их к деятельности экстремистских или террористических организаций. Об этом 5 июня заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

По словам председателя ЦИК, это «очень актуально в данном периоде» (цитата по ТАСС). Подписанный документ, таким образом, служит своего рода развитием недавних поправок к федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме», изначально касавшегося только опечаток и ошибок в оформлении документов по выдвижению кандидатов на выборах. В поправках прописано, что иноагент не может не только быть действующим депутатом, но и избираться. Если человек остается иностранным агентом, то это служит основанием для отказа ему в регистрации кандидатом. Иностранные агенты, а также те, кто включен в реестр террористов и экстремистов, не могут быть теперь даже наблюдателями на выборах.