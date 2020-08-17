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17.08.2020 21:42
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Меркель обсудит ситуацию в Белоруссии с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель планирует 18 августа провести переговоры с Владимиром Путиным по ситуации в Белоруссии. Об этом она сама рассказала 17 августа президенту Литвы Гитанасу Науседе.

На сайте литовского лидера уточняется, что он провел переговоры с Меркель по телефону. «В настоящее время Берлин по дипломатическим каналам также пытается связаться с Александром Лукашенко с целью урегулирования сложившейся ситуации», - говорится в сообщении.

Ранее Европарламент заявил, что не признает итоги выборов в Белоруссии. Уже 19 августа должен собраться специальный саммит ЕС, посвященный ситуации в республике.

Вечером 17 августа по всей Белоруссии продолжаются протесты против победы Лукашенко на выборах и насилия со стороны силовиков. В Минске тысячи людей собираются у изоляторов, в которых находятся задержанные на акциях.

Протесты в Белоруссии против Лукашенко и насилия силовиков продолжаются с 9 августа. К протестующим присоединились работники крупнейших предприятий страны, которые начали забастовку. Лукашенко сегодня приехал на Минский завод колесных тягачей, но разговор с рабочими у него не заладился — они продолжали скандировать: «Уходи!»

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Комментарии (18)

Nothing
Вы свою писанину хоть читаете?
Савва Морозов
сегодня, на первом канале, сидит немецкий политолог - критикует россию по любому поводу. и тут говорит про протестантов: "они совсем не думают об экономике - они же нищими станут". ведущий аж в лице вытянулся. вместо белаза - офис продаж катепиллер, вместо маза - офис продаж ман, вместо мтз - трк, вместо беларуськалий - уралкалий. немцы прекрасно понимают, что эта голодная толпа рванёт в их сторону, а на немцах и так висят все нахлебники - пшеки, прибалты, да хохлы подтягиваются.
в былые выборы - дипломаты америки и старой европы выли воем, а теперь - обтекаемые фразы. меркель еле-еле вынудили хоть что-то сказать, макрона даже захарова умыла, помпео уходит от прямых вопросов, трамп выражается обтекаемо. все ждут развития. тихановскую никто (кроме карликов) не признаёт.
А Фъ разочаровала тем, что постоянно репостит исключительно "тутбай", который давно в фейках, хоть и не в такой степени, как некста и мбхмедиа.
Wuhan Proletarian
Рыгорыч маху дал с предвыборной компанией, посчитал что будет много чести андердогам.
Да с его ораторским даром, умеющим зажечь практическу любую аудиторию, камня на камне не оставил бы на газпромовце и блогере, которые только и мечтают продать чистую, выпестованную Батькой, Беларусь москалям и ляхам, соответственно.
А теперь поздно пить боржоми.
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