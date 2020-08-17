Меркель обсудит ситуацию в Белоруссии с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель планирует 18 августа провести переговоры с Владимиром Путиным по ситуации в Белоруссии. Об этом она сама рассказала 17 августа президенту Литвы Гитанасу Науседе.



На сайте литовского лидера уточняется, что он провел переговоры с Меркель по телефону. «В настоящее время Берлин по дипломатическим каналам также пытается связаться с Александром Лукашенко с целью урегулирования сложившейся ситуации», - говорится в сообщении.



Ранее Европарламент заявил, что не признает итоги выборов в Белоруссии. Уже 19 августа должен собраться специальный саммит ЕС, посвященный ситуации в республике.

