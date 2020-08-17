Меркель обсудит ситуацию в Белоруссии с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель планирует 18 августа провести переговоры с Владимиром Путиным по ситуации в Белоруссии. Об этом она сама рассказала 17 августа президенту Литвы Гитанасу Науседе.
На сайте литовского лидера уточняется, что он провел переговоры с Меркель по телефону. «В настоящее время Берлин по дипломатическим каналам также пытается связаться с Александром Лукашенко с целью урегулирования сложившейся ситуации», - говорится в сообщении.
Ранее Европарламент заявил, что не признает итоги выборов в Белоруссии. Уже 19 августа должен собраться специальный саммит ЕС, посвященный ситуации в республике.
Вечером 17 августа по всей Белоруссии продолжаются протесты против победы Лукашенко на выборах и насилия со стороны силовиков. В Минске тысячи людей собираются у изоляторов, в которых находятся задержанные на акциях.
Протесты в Белоруссии против Лукашенко и насилия силовиков продолжаются с 9 августа. К протестующим присоединились работники крупнейших предприятий страны, которые начали забастовку. Лукашенко сегодня приехал на Минский завод колесных тягачей, но разговор с рабочими у него не заладился — они продолжали скандировать: «Уходи!»