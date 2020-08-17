FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +20
72.97р86.47р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
17.08.2020 20:25
5
Печать

Кит в Сочи укусил ребёнка

В дельфинарии в Сочи белуха (редкий вид кита) укусила 11-летнего ребёнка.

Как сообщает 17 августа РИА «Новости», следователи СУ СК по Краснодарскому краю обратили внимание на инцидент после публикаций в СМИ. Журналисты писали, что мальчик с раной бедра поступил в сочинскую больницу: по его словам, его укусил кит-белуха. Мать мальчика не собиралась писать заявление в полицию, но следователи сами инициировали проверку.

Киты-белухи, дельфины-афалины и морские котики — самые популярные артисты в дельфинариях. После выступлений зрителям часто предлагают за плату сфотографироваться с животными или поплавать с ними в бассейне.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

usuder
Нельзя держать китов , дельфинов, белух в неволе. В интернете есть видео как спасли белух из Китая.
K_Lutsky
Может пора выпустить китов, дельфинов в их естественную среду?..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний