Кит в Сочи укусил ребёнка

В дельфинарии в Сочи белуха (редкий вид кита) укусила 11-летнего ребёнка.

Как сообщает 17 августа РИА «Новости», следователи СУ СК по Краснодарскому краю обратили внимание на инцидент после публикаций в СМИ. Журналисты писали, что мальчик с раной бедра поступил в сочинскую больницу: по его словам, его укусил кит-белуха. Мать мальчика не собиралась писать заявление в полицию, но следователи сами инициировали проверку.

Киты-белухи, дельфины-афалины и морские котики — самые популярные артисты в дельфинариях. После выступлений зрителям часто предлагают за плату сфотографироваться с животными или поплавать с ними в бассейне.