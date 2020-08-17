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17.08.2020 17:30
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Главе Минздрава Белоруссии пришлось бежать от митингующих. Он рассказал, что в больницах находятся почти 160 пострадавших после протестов

В больницах после столкновений с силовиками находятся 158 человек, из них трое — в тяжелом состоянии. Об этом 17 августа во время встречи с протестующими заявил глава Минздрава страны Владимир Караник.

Он уточнил, что в основном людей госпитализируют из Центров изоляции правонарушителей (ЦИП). Ранее сообщалось, что в ЦИПах людей избивают и угрожают убийством и изнасилованием.

У здания Минздрава, как пишет TUT.by, собрались сотни человек — помимо врачей, это сочувствующие им, в том числе десять человек в беретах и тельняшках ВДВ.

Общение с протестующими у Караника не задалось — те кричали «Позор!» и требовали отставки главы Минздрава. В итоге он уехал на машине, которую пытались заблокировать митингующие.

Протесты в Белоруссии против Лукашенко и насилия силовиков продолжаются с 9 августа. К протестующим присоединились работники крупнейших предприятий страны, которые начали забастовку. Лукашенко сегодня приехал на Минский завод колесных тягачей, но разговор с рабочими у него не заладился — они продолжали скандировать: «Уходи!»

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Комментарии (11)

krasnonosov
Все прислужники кровавого людоеда должны быть оценены с точки зрения преступных действий против народа и далее по результатам этой оценки должна решаться их участь.
Piter Pen
Митингующие хотели что бы врачи оставили их без медпомощи пострадавших? Или что у них так мало госпитализированных - нужно больше?
Мне не понятен посыл митингующих - какой позор? отчего в отставку?
victor_k
Очень беларусская фамилия - Аракелян.
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