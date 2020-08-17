Главе Минздрава Белоруссии пришлось бежать от митингующих. Он рассказал, что в больницах находятся почти 160 пострадавших после протестов

В больницах после столкновений с силовиками находятся 158 человек, из них трое — в тяжелом состоянии. Об этом 17 августа во время встречи с протестующими заявил глава Минздрава страны Владимир Караник.



Он уточнил, что в основном людей госпитализируют из Центров изоляции правонарушителей (ЦИП). Ранее сообщалось, что в ЦИПах людей избивают и угрожают убийством и изнасилованием.