Главе Минздрава Белоруссии пришлось бежать от митингующих. Он рассказал, что в больницах находятся почти 160 пострадавших после протестов
В больницах после столкновений с силовиками находятся 158 человек, из них трое — в тяжелом состоянии. Об этом 17 августа во время встречи с протестующими заявил глава Минздрава страны Владимир Караник.
Он уточнил, что в основном людей госпитализируют из Центров изоляции правонарушителей (ЦИП). Ранее сообщалось, что в ЦИПах людей избивают и угрожают убийством и изнасилованием.
У здания Минздрава, как пишет TUT.by, собрались сотни человек — помимо врачей, это сочувствующие им, в том числе десять человек в беретах и тельняшках ВДВ.
Общение с протестующими у Караника не задалось — те кричали «Позор!» и требовали отставки главы Минздрава. В итоге он уехал на машине, которую пытались заблокировать митингующие.
Протесты в Белоруссии против Лукашенко и насилия силовиков продолжаются с 9 августа. К протестующим присоединились работники крупнейших предприятий страны, которые начали забастовку. Лукашенко сегодня приехал на Минский завод колесных тягачей, но разговор с рабочими у него не заладился — они продолжали скандировать: «Уходи!»