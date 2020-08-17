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17.08.2020 16:07
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«Тремя громкими: горжусь». Тима Белорусских поддержал протестующих соотечественников в Instagram

Певец Тима Белорусских (Тимофей Морозов) из Республики Беларусь поддержал соотечественников, которые протестуют против результатов президентских выборов и насилия со стороны силовиков. Слова поддержки 17 августа он опубликовал в Instagram.

«Однажды я взял себе прозвище в честь целой страны, во имя того, чтобы как можно больше людей смогли узнать о таком прекрасном месте, как Республика Беларусь. Сегодня, со слезами на глазах, я пишу этот пост с тремя громкими: горжусь, горжусь, горжусь. Самый миролюбивый, самый искренний, самый честный народ — белорусы», — говорится в опубликованном сообщении.

Ранее протестующих белорусов поддержали российские музыканты. В их числе «ДДТ», Монеточка, Noize MC и другие.

Протесты в Республике Беларусь начались в день, когда были опубликованы предварительные результаты голосования граждан на выборах президента, это произошло 9 августа. Позже ЦИК заявил, что в них победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Его главный оппонент Светлана Тихановская покинула страну, но заявила, что готова стать национальным лидером.

Всю прошлую неделю в знак несогласия белорусы выходили на улицы, где их жёстко задерживали силовики. Множество людей попало в больницы, есть погибший. В выходные прошли очередные акции оппозиции и сторонников Лукашенко. «Фонтанка» собрала самые яркие его цитаты. Из них можно понять — сдавать власть не входит в его планы. Даже после смерти.

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Комментарии (4)

Mr_Pu
Самым трудолюбивым в случае "интеграции" в Европу останется только сортиры мыть в этой Европе, т.к. их продукция там никому не нужна...
kоt-obormot
А что так долго? Ждал, в какую сторону ветер подует?
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