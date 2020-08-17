«Тремя громкими: горжусь». Тима Белорусских поддержал протестующих соотечественников в Instagram
Певец Тима Белорусских (Тимофей Морозов) из Республики Беларусь поддержал соотечественников, которые протестуют против результатов президентских выборов и насилия со стороны силовиков. Слова поддержки 17 августа он опубликовал в Instagram.
«Однажды я взял себе прозвище в честь целой страны, во имя того, чтобы как можно больше людей смогли узнать о таком прекрасном месте, как Республика Беларусь. Сегодня, со слезами на глазах, я пишу этот пост с тремя громкими: горжусь, горжусь, горжусь. Самый миролюбивый, самый искренний, самый честный народ — белорусы», — говорится в опубликованном сообщении.
Ранее протестующих белорусов поддержали российские музыканты. В их числе «ДДТ», Монеточка, Noize MC и другие.
Протесты в Республике Беларусь начались в день, когда были опубликованы предварительные результаты голосования граждан на выборах президента, это произошло 9 августа. Позже ЦИК заявил, что в них победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Его главный оппонент Светлана Тихановская покинула страну, но заявила, что готова стать национальным лидером.
Всю прошлую неделю в знак несогласия белорусы выходили на улицы, где их жёстко задерживали силовики. Множество людей попало в больницы, есть погибший. В выходные прошли очередные акции оппозиции и сторонников Лукашенко. «Фонтанка» собрала самые яркие его цитаты. Из них можно понять — сдавать власть не входит в его планы. Даже после смерти.