Певец Тима Белорусских (Тимофей Морозов) из Республики Беларусь поддержал соотечественников, которые протестуют против результатов президентских выборов и насилия со стороны силовиков. Слова поддержки 17 августа он опубликовал в Instagram.



«Однажды я взял себе прозвище в честь целой страны, во имя того, чтобы как можно больше людей смогли узнать о таком прекрасном месте, как Республика Беларусь. Сегодня, со слезами на глазах, я пишу этот пост с тремя громкими: горжусь, горжусь, горжусь. Самый миролюбивый, самый искренний, самый честный народ — белорусы», — говорится в опубликованном сообщении.