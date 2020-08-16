Президент Белоруссии выступил перед своими сторонниками в Минске. Обращение длилось полчаса и получилось эмоциональным. После каждого тезиса толпа кричала «За Батьку!» и «Батька — молодец!».

Фото: кадр из прямой трансляции

«Фонтанка» собрала самые яркие цитаты Александра Лукашенко. Из них можно понять — сдавать власть не входит в его планы. Даже после смерти.

Про прошлое

«Я помню 1990-е. Здесь стояли люди— рабочие— с кастрюлями и чайниками просили кушать. Я все это видел из того окна. И тогда я поклялся помочь вам и не допустить в судьбе белорусов площадей. Я не сторонник площадей. Я не сторонник митингов. И это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на площадь».

«Вы просили зарплату, вы просили не приватизировать заводы и фабрики, вы просили не отнимать у крестьян землю, вы просили не вводить платную медицину, образование, вы просили вернуть честь солдатам и офицерам, которые боялись выходить на улицу, вы просили меня, совсем неопытного человека, отвести народ от пропасти. Мы это сделали».



Про НАТО

«Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших границ. Литва, Латвия, Польша, Украина приказывают провести нам новые выборы. Если мы пойдем на поводу у них, мы пойдем в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как нация.

Нам предлагают новую власть. Нам предлагают солдат НАТО. Чернокожих, желторотых и белобрысых! Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой! Неужели вы этого не видите?»

Завтра начнем

«Я хочу обратиться к тем, кто сегодня заблудший, кто дезориентирован: чего вы хотите сейчас? Свободы? Скажите, какой? Перемен? Каких, что будем менять? Хотите реформ? Скажите, каких, завтра начнем».

«Я никогда не пойду на слом нашего государства. Я никогда не пойду на то, что создано нашими руками, — на его уничтожение. Этому не бывать!».

«Выборы состоялись. Не может быть больше 80% фальсификаций! Кто будет проводить новые выборы? Кто на них пойдет? Бандиты и урки!»

Про будущее

«Загубите первого президента — это будет начало вашего конца. Будете стоять на коленях. Я вас предупреждал: выборы будут интересными, а после выборов еще интереснее. Как в воду глядел».



«Даже когда я буду мертвым, я не позволю отдать страну. Не позорьте страну, которой все в мире завидовали. Все хотят, чтобы мы встали на колени. Не встанем».

«Они кричат мне: «Уходи!» — не вопрос. Я стою здесь не потому, что крепко держусь за власть. <…> Четверть века и всю мою молодость я отдал служению вам и родине. Президенты приходят и уходят. ОМОН уйдет, армию распустим и сядем опять на площади. Чего и кого будем ждать?»

«Много всякой дряни повыползало и клеймят позором — «Лукашенко уже умер». Но я живой и буду жить. Помните, я никогда вас не предавал и я вас никогда не предам!».

