FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +19
73.22р86.41р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
16.08.2020 15:44
21
Печать

«Они кричат мне: «Уходи!» — не вопрос»: 11 главных цитат из выступления Лукашенко

Президент Белоруссии выступил перед своими сторонниками в Минске. Обращение длилось полчаса и получилось эмоциональным. После каждого тезиса толпа кричала «За Батьку!» и «Батька — молодец!».

Фото: кадр из прямой трансляции

«Фонтанка» собрала самые яркие цитаты Александра Лукашенко. Из них можно понять — сдавать власть не входит в его планы. Даже после смерти.

Про прошлое

«Я помню 1990-е. Здесь стояли люди— рабочие— с кастрюлями и чайниками просили кушать. Я все это видел из того окна. И тогда я поклялся помочь вам и не допустить в судьбе белорусов площадей. Я не сторонник площадей. Я не сторонник митингов. И это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на площадь».

«Вы просили зарплату, вы просили не приватизировать заводы и фабрики, вы просили не отнимать у крестьян землю, вы просили не вводить платную медицину, образование, вы просили вернуть честь солдатам и офицерам, которые боялись выходить на улицу, вы просили меня, совсем неопытного человека, отвести народ от пропасти. Мы это сделали».

Про НАТО

«Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших границ. Литва, Латвия, Польша, Украина приказывают провести нам новые выборы. Если мы пойдем на поводу у них, мы пойдем в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как нация.

Нам предлагают новую власть. Нам предлагают солдат НАТО. Чернокожих, желторотых и белобрысых! Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой! Неужели вы этого не видите?»

Завтра начнем

«Я хочу обратиться к тем, кто сегодня заблудший, кто дезориентирован: чего вы хотите сейчас? Свободы? Скажите, какой? Перемен? Каких, что будем менять? Хотите реформ? Скажите, каких, завтра начнем».

«Я никогда не пойду на слом нашего государства. Я никогда не пойду на то, что создано нашими руками, — на его уничтожение. Этому не бывать!».

«Выборы состоялись. Не может быть больше 80% фальсификаций! Кто будет проводить новые выборы? Кто на них пойдет? Бандиты и урки!»

Про будущее

«Загубите первого президента — это будет начало вашего конца. Будете стоять на коленях. Я вас предупреждал: выборы будут интересными, а после выборов еще интереснее. Как в воду глядел».

«Даже когда я буду мертвым, я не позволю отдать страну. Не позорьте страну, которой все в мире завидовали. Все хотят, чтобы мы встали на колени. Не встанем».

«Они кричат мне: «Уходи!» — не вопрос. Я стою здесь не потому, что крепко держусь за власть. <…> Четверть века и всю мою молодость я отдал служению вам и родине. Президенты приходят и уходят. ОМОН уйдет, армию распустим и сядем опять на площади. Чего и кого будем ждать?»

«Много всякой дряни повыползало и клеймят позором — «Лукашенко уже умер». Но я живой и буду жить. Помните, я никогда вас не предавал и я вас никогда не предам!».

Фото: кадр из прямой трансляции

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (21)

Макс Никольский
Лукашенко прав в одном: хотите перемен-внятно скажите, каких именно и с какой целью?
Этот вопрос многократно задается в т.ч. и т.н. российской внесистемной оппозиции, но никто еще не дал внятного ответа.
VictorW
"Какой народ, такой правитель" - вечная истина.
Crux
Мало того, что подделал результаты выборов в свою пользу, так еще хватает смелости у него собирать бюджетников в добровольно-принудительном порядке на митинг в свою поддержку.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний