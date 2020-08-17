«Я вас избивать не буду, это не в моих интересах». Соцсети показали личное общение Лукашенко с рабочими. Минская филармония снова выступает против насилия
В соцсетях опубликовали фрагмент общения Александра Лукашенко с рабочими Минского завода колесных тягачей. Он уже собирается уходить, когда к нему обращаются из толпы.
«Я вас избивать не буду, это не в моих интересах, — говорит Лукашенко. — Если хоть один спровоцирует что-то здесь, разберемся жестко. Вас толпа, а я один. Опусти телефон!» — и на этом общение на камеру заканчивается.
Ранее Лукашенко заявил, что «власть никогда не падет». По Минску идут тысячи протестующих, в том числе бастующие с крупнейших предприятий страны. Снова протестуют и музыканты возле Белорусской государственной филармонии.
Вышли на акцию и работники Академии наук. Они держат плакаты с надписями: «История все помнит», «Голова, чтобы думать, а не бить по ней», «Наука против насилия» и другие.
Протесты в Белоруссии против Лукашенко и насилия силовиков продолжаются с 9 августа. К протестующим присоединились работники крупнейших предприятий страны, которые начали забастовку. Лукашенко сегодня приехал на Минский завод колесных тягачей, но разговор с рабочими у него не заладился — они продолжали скандировать: «Уходи».