В соцсетях опубликовали фрагмент общения Александра Лукашенко с рабочими Минского завода колесных тягачей. Он уже собирается уходить, когда к нему обращаются из толпы.



«Я вас избивать не буду, это не в моих интересах, — говорит Лукашенко. — Если хоть один спровоцирует что-то здесь, разберемся жестко. Вас толпа, а я один. Опусти телефон!» — и на этом общение на камеру заканчивается.