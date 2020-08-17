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17.08.2020 14:19
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Лукашенко: Власть никогда не падет. Колонны бастующих рабочих идут по Минску к зданию Белтелерадиокомпании

Александр Лукашенко в ходе общения с рабочими Минского завода колесных тягачей 17 августа заявил, что уходить пока не собирается.

«У некоторых сложилось мнение: всё, власти нет, власть пала. Власть никогда не падет... Они (противники власти. — Прим. ред.) людей отравили соцсетями... С ними мы разберемся. Просто надо потерпеть», — цитирует его слова РИА Новости.

Параллельно с выступлением Лукашенко в Минске продолжаются протестные акции. Как сообщает Tut.by, колонны рабочих МАЗа, МТЗ и МЗКТ движутся к зданию Белтелерадиокомпании. Тысячи людей идут с национальными флагами, когда они переходят улицу, водители поддерживают протест гудками.

При этом в эфире Общенационального телевидения (ОНТ) уже показали, как рабочие МЗКТ требовали, чтобы Лукашенко ушел. Сотрудники телеканала ранее объявили о забастовке.

Протесты в Белоруссии против Лукашенко и насилия силовиков продолжаются с 9 августа. К протестующим присоединились работники крупнейших предприятий страны, которые начали забастовку. Лукашенко сегодня приехал на Минский завод колесных тягачей, но разговор с рабочими у него не заладился — они продолжали скандировать: «Уходи».

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Комментарии (25)

vvdav
А как вам такой план, а?
167 оставшихся опытных оперов за пару дней находят и обезвреживают зачинщиков/провокаторов неудавшегося майдана. Деду Саню отправляют на пенсию на дачу вКрым (тут-то он его и признает). Выпускают из турмы Бабарыку (благо опытный хозяйственник, умеет правильно рулить финансовыми потоками) и назначают его Губернатором Всея Белыя Руси
yar_5e4cc335310b6
Некоторые комментаторы здесь ди..лы и их самих хорошо бы потравить дустом.
А вообще интересно, "утрется" ли пролетариат Беларуси этим абсолютным игнором их прав и прямыми оскорблениями..
На женщин и интеллегенцию, понятно, ему плевать. Они ответить не могут силой.
Obseerv
Fontanka, вы питерский ресурс или минский? Выйдите у нас на улицы или хотя бы в окно посмотрите - сколько можно про "дела на кухне соседей" писать?
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