Александр Лукашенко в ходе общения с рабочими Минского завода колесных тягачей 17 августа заявил, что уходить пока не собирается.



«У некоторых сложилось мнение: всё, власти нет, власть пала. Власть никогда не падет... Они (противники власти. — Прим. ред.) людей отравили соцсетями... С ними мы разберемся. Просто надо потерпеть», — цитирует его слова РИА Новости.



Параллельно с выступлением Лукашенко в Минске продолжаются протестные акции. Как сообщает Tut.by, колонны рабочих МАЗа, МТЗ и МЗКТ движутся к зданию Белтелерадиокомпании. Тысячи людей идут с национальными флагами, когда они переходят улицу, водители поддерживают протест гудками.