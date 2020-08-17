Лукашенко: Власть никогда не падет. Колонны бастующих рабочих идут по Минску к зданию Белтелерадиокомпании
Александр Лукашенко в ходе общения с рабочими Минского завода колесных тягачей 17 августа заявил, что уходить пока не собирается.
«У некоторых сложилось мнение: всё, власти нет, власть пала. Власть никогда не падет... Они (противники власти. — Прим. ред.) людей отравили соцсетями... С ними мы разберемся. Просто надо потерпеть», — цитирует его слова РИА Новости.
Параллельно с выступлением Лукашенко в Минске продолжаются протестные акции. Как сообщает Tut.by, колонны рабочих МАЗа, МТЗ и МЗКТ движутся к зданию Белтелерадиокомпании. Тысячи людей идут с национальными флагами, когда они переходят улицу, водители поддерживают протест гудками.
При этом в эфире Общенационального телевидения (ОНТ) уже показали, как рабочие МЗКТ требовали, чтобы Лукашенко ушел. Сотрудники телеканала ранее объявили о забастовке.
Тем временем на ОНТ pic.twitter.com/vuykAJrJDR— Чай з варэннем (@belteanews) August 17, 2020
Протесты в Белоруссии против Лукашенко и насилия силовиков продолжаются с 9 августа. К протестующим присоединились работники крупнейших предприятий страны, которые начали забастовку. Лукашенко сегодня приехал на Минский завод колесных тягачей, но разговор с рабочими у него не заладился — они продолжали скандировать: «Уходи».