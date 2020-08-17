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17.08.2020 08:01
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Если стоять на солнце, то жарко. В Петербурге лето продолжает стараться

Антициклон еще греет петербуржцев, но холодный северный ветер приближает осень.

Как сообщает 17 августа ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в северной столице в понедельник переменная облачность, но без осадков.

По данным специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, погоду в Петербурге пока формирует антициклон, но ветры северных румбов не позволят солнечным лучам хорошо прогреть воздушные массы.

Температура воздуха днем прогреется до +19…+21°. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

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