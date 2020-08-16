Жители Петербурга, которые хотят поддержать белорусов, устроивших 16 августа многотысячные мирные марши в стране, в воскресенье собрались у отделения посольства Беларуси на улице Бонч-Бруевича. Около 250 человек с 14 часов стояли на тротуаре, пели песни и держали плакаты. Расходиться начали к 18.00.



Как рассказали «Фонтанке» участники, для акции выбрали именно это время, чтобы выступать одновременно с жителями Минска, где в воскресенье проходит Марш свободы. Кто-то принёс на Бонч-Бруевича гитару, поэтому песни на белорусском исполняли под аккомпанемент. В толпе можно было увидеть девушек с красно-белыми букетами, шариками, флагами, в нарядах в таких же цветах. Некоторые мужчины надели вышиванки. Полиция в происходящее не вмешивалась.