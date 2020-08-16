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16.08.2020 18:30
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Петербуржцы вышли на акцию одновременно с белорусами. Солидарность доказывали песнями, гитарой и шариками

Жители Петербурга, которые хотят поддержать белорусов, устроивших 16 августа многотысячные мирные марши в стране, в воскресенье собрались у отделения посольства Беларуси на улице Бонч-Бруевича. Около 250 человек с 14 часов стояли на тротуаре, пели песни и держали плакаты. Расходиться начали к 18.00.

Как рассказали «Фонтанке» участники, для акции выбрали именно это время, чтобы выступать одновременно с жителями Минска, где в воскресенье проходит Марш свободы. Кто-то принёс на Бонч-Бруевича гитару, поэтому песни на белорусском исполняли под аккомпанемент. В толпе можно было увидеть девушек с красно-белыми букетами, шариками, флагами, в нарядах в таких же цветах. Некоторые мужчины надели вышиванки. Полиция в происходящее не вмешивалась.

Фото: Землячество белорусов в Петербурге
Фото: Землячество белорусов в Петербурге
Фото: Землячество белорусов в Петербурге
Фото: Землячество белорусов в Петербурге
Фото: Землячество белорусов в Петербурге
Фото: Землячество белорусов в Петербурге

Накануне петербуржцы выстроились у посольства в две цепочки и исполнили колыбельную «Калыханка», «Перемен» Виктора Цоя, народную песню «Купалинка» и «Простыя словы» группы NRM. Как они сообщили корреспонденту, в знак солидарности с Беларусью люди готовы собираться каждый вечер.

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Комментарии (8)

Pilat
Вот этих вот я бы взял на заметку.
И превентивно бы их закрыл.
Хватит с нас 90-х.
Wuhan Proletarian
Вообще не верится, прямо как "В бой идут одни старики":
кузнечик (Тихановская) мессера (Рыгорыч) завалил!
victor_k
Не лезьте в беларусские дела.
Вы сами живёте под (мягко говоря) "персонажем из девяностых".
И сделать с ним ничего не можете - хотя он уже ограбил вас "пенсионной реформой".
А вы сидели дома.
Я ходил тогда на все митинги, а у вас вдруг "зачесалось" из-за Беларуси.
Обустройте свою страну - Россию.
Не можете?
Тогда нефиг учить жить соседей, господа протестуны.
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