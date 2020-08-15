Девушки в белом, колыбельные и толпа у Гостиного. Петербург продолжает выходить на акции в поддержку Беларуси
Днём 15 августа петербуржцы продолжают выступать на акциях в знак солидарности с Беларусью. В субботу у отделения посольства страны собрались около 150 человек.
Женщины пришли с цветами, надели красную и белую одежду, принесли воздушные шары в цвет. Участники выстроились в две цепочки на тротуаре, исполнили колыбельную «Калыханку» и «Перемен» Виктора Цоя. В репертуар также вошли народная песня «Купалинка» и «Простыя словы» группы NRM.
землячество белорусов в Петербурге
«Мы хотим выстроить цепь солидарности поверх государственных границ, чтобы жительницы Беларуси знали о нашей поддержке», – объясняли организаторы смысл выступления, призывая горожан присоединиться. Как сообщили «Фонтанке» участники, петь песни и держаться за руки люди готовы каждый вечер.
Подобные мирные акции продолжаются не первый день: вечером 12 августа цепочка горожан выстроилась от Суворовского проспекта до представительства Беларуси на улице Бонч-Бруевича. К зданию приносили цветы и сделали стихийный мемориал.
Параллельно с этим в субботу горожане вышли и к Гостиному двору. Акцию тут посвятили не только событиям в соседней стране, но и в Хабаровске, где уже 36 дней продолжаются митинги в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. На улицах в городе до сих пор собираются тысячи протестующих.
Петербуржцы вынесли на Невский плакаты с надписями «Жыве Беларусь», флажки с лозунгом «Я/Мы Хабаровск», хлопали в ладоши.
Как пишет «МБХ медиа», когда сотрудники полиции задержали несовершеннолетнего, который вёл трансляцию происходящего в социальных сетях, люди хором выкрикивали лозунг «Отпусти!». О других задержаниях не сообщается.
В Петербурге сотрудники полиции задержали несовершеннолетнего активиста, который проводил видеотрансляцию акции протеста со второго этажа Гостиного двора. Собравшиеся потребовали отпустить задержанного. Видео: «Северо-Запад. МБХ медиа» pic.twitter.com/JRhwgXZRwL— МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 15, 2020
Протесты в Беларуси начались после выборов президента 9 августа. Согласно официальным данным, 80% голосов получил Александр Лукашенко, а его основной конкурент Светлана Тихановская собрала 10%. В день голосования в Минск согнали военную технику, с перебоями работала связь. Между гражданами и полиции происходят жёсткие столкновения.
Вечером 14 августа тысячи протестующих собрались на площади Независимости в Минске, зажгли фонарики, дарили цветы военным. В Гродно люди растянули по улицам 100-метровый национальный бело-красно-белый флаг. В выходные митинг был совмещен с панихидой по погибшему во время столкновений с силовиками Александру Тарайковскому.