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15.08.2020 17:09
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Девушки в белом, колыбельные и толпа у Гостиного. Петербург продолжает выходить на акции в поддержку Беларуси

Днём 15 августа петербуржцы продолжают выступать на акциях в знак солидарности с Беларусью. В субботу у отделения посольства страны собрались около 150 человек.

Фото: землячество белорусов в Петербурге
Фото: землячество белорусов в Петербурге
Фото: землячество белорусов в Петербурге
Фото: землячество белорусов в Петербурге

Женщины пришли с цветами, надели красную и белую одежду, принесли воздушные шары в цвет. Участники выстроились в две цепочки на тротуаре, исполнили колыбельную «Калыханку» и «Перемен» Виктора Цоя. В репертуар также вошли народная песня «Купалинка» и «Простыя словы» группы NRM.

землячество белорусов в Петербурге

«Мы хотим выстроить цепь солидарности поверх государственных границ, чтобы жительницы Беларуси знали о нашей поддержке», – объясняли организаторы смысл выступления, призывая горожан присоединиться. Как сообщили «Фонтанке» участники, петь песни и держаться за руки люди готовы каждый вечер.

Подобные мирные акции продолжаются не первый день: вечером 12 августа цепочка горожан выстроилась от Суворовского проспекта до представительства Беларуси на улице Бонч-Бруевича. К зданию приносили цветы и сделали стихийный мемориал.

Параллельно с этим в субботу горожане вышли и к Гостиному двору. Акцию тут посвятили не только событиям в соседней стране, но и в Хабаровске, где уже 36 дней продолжаются митинги в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. На улицах в городе до сих пор собираются тысячи протестующих.

Петербуржцы вынесли на Невский плакаты с надписями «Жыве Беларусь», флажки с лозунгом «Я/Мы Хабаровск», хлопали в ладоши.

Как пишет «МБХ медиа», когда сотрудники полиции задержали несовершеннолетнего, который вёл трансляцию происходящего в социальных сетях, люди хором выкрикивали лозунг «Отпусти!». О других задержаниях не сообщается.

Протесты в Беларуси начались после выборов президента 9 августа. Согласно официальным данным, 80% голосов получил Александр Лукашенко, а его основной конкурент Светлана Тихановская собрала 10%. В день голосования в Минск согнали военную технику, с перебоями работала связь. Между гражданами и полиции происходят жёсткие столкновения.

Вечером 14 августа тысячи протестующих собрались на площади Независимости в Минске, зажгли фонарики, дарили цветы военным. В Гродно люди растянули по улицам 100-метровый национальный бело-красно-белый флаг. В выходные митинг был совмещен с панихидой по погибшему во время столкновений с силовиками Александру Тарайковскому.

© Фонтанка.Ру

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