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15.08.2020 10:34
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Суточный прирост зараженных коронавирусом в России вновь больше пяти тысяч. 162 из них в Петербурге

За сутки на территории России зафиксирован 5061 случай заражения коронавирусной инфекцией. Петербург на втором месте.

По данным оперативного штаба, в Северной столице за сутки заразились в два раза больше людей, чем поправились. Выписали из больниц только 76 человек.

Всего, с начала пандемии, количество зараженных в Петербурге составило 33846 человек, 24,5 тысячи из них поправились.

Общая российская статистика - 917884 зараженных, почти 173 тысячи - активные случаи.

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