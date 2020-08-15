Суточный прирост зараженных коронавирусом в России вновь больше пяти тысяч. 162 из них в Петербурге

За сутки на территории России зафиксирован 5061 случай заражения коронавирусной инфекцией. Петербург на втором месте.



По данным оперативного штаба, в Северной столице за сутки заразились в два раза больше людей, чем поправились. Выписали из больниц только 76 человек.



Всего, с начала пандемии, количество зараженных в Петербурге составило 33846 человек, 24,5 тысячи из них поправились.



Общая российская статистика - 917884 зараженных, почти 173 тысячи - активные случаи.

