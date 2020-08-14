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14.08.2020 23:01
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Двое детей пострадали в ДТП на набережной Фонтанки. Их велосипед сбила «четвёрка»

Двое детей пострадали в ДТП в Адмиралтейском районе Петербурга. Об этом вечером 14 августа сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

По предварительной информации, около 18:20 у дома № 133 по набережной Фонтанки автомобиль «ВАЗ-2104» под управлением 57-летнего водителя наехал на двигавшийся попутно велосипед.

В результате происшествия пострадал 15-летний водитель двухколёсного транспорта и его семилетний пассажир. Мальчиков госпитализировали, врачи диагностировали у них травмы средней степени тяжести.

Дорожная полиция проводит проверку для установления всех обстоятельств случившегося.

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Комментарии (2)

Abu-Denis
Там велополоса. Либо четверка не на свою полосу залезла, либо подросток на автомобильную проезжую часть вырулил. Возможно, объезжал козла-парковщика на велополосе.
Petr_SPb
Как 15-летний велосипедист мог перевозить 7-летнего пассажира, вызывает множество вопросов.
Но что касается движения автомобилей по Фонтанке - вопросов не меньше. Слева паркуются вторым рядом, а также первым под знаком "остановка запрещена". Натыкающиеся на них автомобили из левого ряда неожиданно оказываются в правом, даже не утруждая себя включением поворотника. Правый ряд, отчасти подталкиваемый левым, заезжает на велодорожку, о частоте такого нарушения говорит состояние разметки. Паркуются и на велосипедной дорожке, но теперь уже реже. И хоть бы кто из ГИБДД обратил внимание!
Так что и взрослые велосипедисты, соблюдающие все правила, там постоянно рискуют жизнью.
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