Двое детей пострадали в ДТП на набережной Фонтанки. Их велосипед сбила «четвёрка»

Двое детей пострадали в ДТП в Адмиралтейском районе Петербурга. Об этом вечером 14 августа сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.



По предварительной информации, около 18:20 у дома № 133 по набережной Фонтанки автомобиль «ВАЗ-2104» под управлением 57-летнего водителя наехал на двигавшийся попутно велосипед.



В результате происшествия пострадал 15-летний водитель двухколёсного транспорта и его семилетний пассажир. Мальчиков госпитализировали, врачи диагностировали у них травмы средней степени тяжести.

