Версию об отравлении рэпера Энди Картрайта не подтверждают судмедэксперты

На фоне «чистой» экспертизы несколько СМИ со ссылкой на неназванные источники заявили о версии отравления Картрайта препаратом для лечения сахарного диабета. Она основана на догадках следственно-оперативной группы. Якобы обвиняемая в убийстве Марина Кохал незадолго до смерти мужа активно интересовалась в Интернете сильнодействующим препаратом для больных сахарным диабетом.

Как стало известно «Фонтанке», биохимическое исследование тканей, волос и крови музыканта показало отсутствие наркотических и других сильнодействующих веществ, однако полностью судмедэкспертиза еще не готова. Специалисты ждут результаты по ряду анализов через пару недель.

«Версия не вписывается в фабулу обвинения о внезапно возникшем конфликте и не исключает самоубийства, — сообщили «Фонтанке» адвокаты Марины Кохал. — Объективных данных у защиты пока нет, сложно комментировать предположения».

Теория отравления появилась на второй день после жалобы Кохал в прокуратуру на следователя Никиты Головина и оперуполномоченного Ивана, которые, по словам обвиняемой, 10 августа склоняли ее к даче признательных показаний психологическим давлением и высказыванием различных версий, вплоть до того, что Кохал пила кровь мужа и занималась сексом с его трупом. В день встречи Головина с арестанткой предположение об отравлении Картрайта не звучало, это свежая интерпретация смерти музыканта.

По версии следствия, Кохал убила мужа Александра Юшко не позднее 29 июля 2020 года на почве неприязненных отношений. Смольнинский суд 3 августа заключил женщину под стражу. Она признает расчленение тела, но отрицает причастность к смерти. По ее утверждению, Юшко, известный по творческому псевдониму Энди Картрайт, умер без стороннего участия.