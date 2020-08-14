СМИ: Глава пула Лукашенко уволился из-за избиения силовиками его родственника
Журналист Дмитрий Семченко, глава белорусского президентского пула, написал заявление об увольнении, поскольку его двоюродный брат участвовал в акции протеста после выборов президента и был избит силовиками. Об этом 14 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
По данным источника радиостанции, руководитель государственного телеканала ОНТ, где работал Семченко, отказался подписывать заявление об увольнении, «желая скрыть скандал и дав время журналисту остыть и подумать». Вообще, рядовые сотрудники телеканала «подавлены, пребывают в шоке, отказываются писать откровенно пропагандистские материалы», этим приходится заниматься руководству дирекции информационного вещания, отмечает источник. Тексты, касающиеся дела Белгазпромбанка и его бывшего топ-менеджера Виктора Бабарико (неудавшегося претендента на президентское кресло), «приносят сотрудники КГБ в цивильном, и не дай бог ты поменяешь там хоть букву».
Телеканал ОНТ уже покинули несколько основных развлекательных программ, отмечает радиостанция. Ведущие новостей и информационных программ, по словам источника, уходить не собираются, но негласно признаются, что «в случае смены курса попросят прощения, скажут, что это не мы такие, это система такая». У многих работников государственных СМИ есть финансовый мотив: на работе их держат льготные жилищные кредиты, и сниженная ставка в случае увольнения действовать перестанет.
Экс-претендент в президенты Виктор Бабарико содержится в СИЗО КГБ. Адвокатов к нему не пускают, они не видели подзащитного с 7 августа, передаёт TUT.BY. «Уже не буду повторяться, что такое положение вещей незаконно и грубо нарушает права подзащитного и адвокатов. Снова на имя генерального прокурора подана жалоба — требуем срочных мер по обеспечению прав, напоминаем про системность нарушений, обращаем внимание на обязанность устранить нарушения», — написал на своей странице в Facebook один из защитников Дмитрий Лаевский.
14 августа в Белоруссии вновь начались протесты. Бастуют простые горожане, медики и работники промышленных предприятий, передаёт TUT.BY.
На выборах президент Белоруссии 9 августа, по данным ЦИК страны, победил Лукашенко с результатом 80,08%, его основная соперница Светлана Тихановская набрала 10,09%. В день выборов в городах Белоруссии начались массовые акции протеста граждан, не согласных с подготовкой и итогами голосования. Несанкционированные акции жестко подавляют силовики. МВД признало смерть одного человека.