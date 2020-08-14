СМИ: Глава пула Лукашенко уволился из-за избиения силовиками его родственника

Журналист Дмитрий Семченко, глава белорусского президентского пула, написал заявление об увольнении, поскольку его двоюродный брат участвовал в акции протеста после выборов президента и был избит силовиками. Об этом 14 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По данным источника радиостанции, руководитель государственного телеканала ОНТ, где работал Семченко, отказался подписывать заявление об увольнении, «желая скрыть скандал и дав время журналисту остыть и подумать». Вообще, рядовые сотрудники телеканала «подавлены, пребывают в шоке, отказываются писать откровенно пропагандистские материалы», этим приходится заниматься руководству дирекции информационного вещания, отмечает источник. Тексты, касающиеся дела Белгазпромбанка и его бывшего топ-менеджера Виктора Бабарико (неудавшегося претендента на президентское кресло), «приносят сотрудники КГБ в цивильном, и не дай бог ты поменяешь там хоть букву».