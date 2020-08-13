В Минске задержаны двое молодых людей за изготовление коктейлей Молотова. Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе МВД Белоруссии.



«Сегодня в 19.40 по ул. Якубовского в Минске сотрудники ОМОНа задержали двоих жителей столицы, которые наполняли бутылки зажигательной смесью. При осмотре в пакетах молодых людей (18 и 19 лет) обнаружены 10-литровая канистра с бензином и бутылка растительного масла», - говорится в сообщении МВД.



На видеозаписи с задержанными один из них, задыхаясь, говорит, что они шли покидать «замес» (так он называет коктейль Молотова) на парковке. Ответов на уточняющие вопросы не слышно. Однако в сообщении МВД уточняется, что молодые люди якобы «на одном из телеграмм-каналов увидели рецепт «коктейля Молотова» и решили его изготовить, чтобы использовать на массовых мероприятиях против сотрудников правоохранительных органов».