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13.08.2020 00:26
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МВД Белоруссии сообщило о задержании двоих «изготовителей коктейля Молотова». На видео задыхающийся парень неуверенно отвечает на вопросы

В Минске задержаны двое молодых людей за изготовление коктейлей Молотова. Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе МВД Белоруссии.

«Сегодня в 19.40 по ул. Якубовского в Минске сотрудники ОМОНа задержали двоих жителей столицы, которые наполняли бутылки зажигательной смесью. При осмотре в пакетах молодых людей (18 и 19 лет) обнаружены 10-литровая канистра с бензином и бутылка растительного масла», - говорится в сообщении МВД.

На видеозаписи с задержанными один из них, задыхаясь, говорит, что они шли покидать «замес» (так он называет коктейль Молотова) на парковке. Ответов на уточняющие вопросы не слышно. Однако в сообщении МВД уточняется, что молодые люди якобы «на одном из телеграмм-каналов увидели рецепт «коктейля Молотова» и решили его изготовить, чтобы использовать на массовых мероприятиях против сотрудников правоохранительных органов».

Решается вопрос о возбуждении против задержанных уголовного дела по факту массовых беспорядков, подчеркнули в МВД.

В Белоруссии с воскресенья продолжаются протесты против Александра Лукашенко, объявившего о своей победе на выборах, и против насилия, которое допускают силовики на митингах. Силовики жестко подавляют протесты. Сегодня Минск запел против избранного президента.

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Комментарии (3)

Nafanka
А чё? Коктейли уже перешли в категорию первой необходимости? А Трамп об ЭТОМ знаЕ(т)? ))) Трампу, Трампу обязательно отчирикайте эту инфу... )))
hal9000
А мона еще селитру как в Бейруте шандарахнуть..
260650801
Чем больше таких видео, тем ближе Усатый к своему роковому удару тапком...
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