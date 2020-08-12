Люди по всему Минску выкрикивают лозунги против Лукашенко и насилия силовиков из своих окон. Многие включают песню «Перемен» группы «Кино», которая стала одним из символов протеста в стране, пишет 12 августа Tut.by.

На улице Богдановича скандировали «Верым, можам, пераможам!», в Лебяжьем на стену дома спроецировали огромный бело-красно-белый флаг — национальный символ, запрещенный Лукашенко.

В районе Минска Малиновка силовики вновь применяют светошумовые гранаты против протестующих, так же подавляют митингующих в Лиде.

Так задерживали в Лиде — со светошумовыми гранатами и стрельбой. pic.twitter.com/hUzOxSV6QD

Также сообщается о применении слезоточивого газа в Минске — люди пытаются скрыться от силовиков в подъездах домов.



В Новополоцке при задержании мужчина, сразу вставший на колени перед силовиками, получил удар ногой в спина, потом его начали избивать. Видео распространяется по соцсетям.