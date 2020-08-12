«Перемен требуют наши сердца». Минск поет против Лукашенко, ОМОН продолжает стрелять и применять гранаты
Люди по всему Минску выкрикивают лозунги против Лукашенко и насилия силовиков из своих окон. Многие включают песню «Перемен» группы «Кино», которая стала одним из символов протеста в стране, пишет 12 августа Tut.by.
На улице Богдановича скандировали «Верым, можам, пераможам!», в Лебяжьем на стену дома спроецировали огромный бело-красно-белый флаг — национальный символ, запрещенный Лукашенко.
В районе Минска Малиновка силовики вновь применяют светошумовые гранаты против протестующих, так же подавляют митингующих в Лиде.
Так задерживали в Лиде — со светошумовыми гранатами и стрельбой. pic.twitter.com/hUzOxSV6QD— TUT.BY (@tutby) August 12, 2020
Также сообщается о применении слезоточивого газа в Минске — люди пытаются скрыться от силовиков в подъездах домов.
В Новополоцке при задержании мужчина, сразу вставший на колени перед силовиками, получил удар ногой в спина, потом его начали избивать. Видео распространяется по соцсетям.