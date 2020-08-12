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12.08.2020 23:45
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«Перемен требуют наши сердца». Минск поет против Лукашенко, ОМОН продолжает стрелять и применять гранаты

Люди по всему Минску выкрикивают лозунги против Лукашенко и насилия силовиков из своих окон. Многие включают песню «Перемен» группы «Кино», которая стала одним из символов протеста в стране, пишет 12 августа Tut.by.

На улице Богдановича скандировали «Верым, можам, пераможам!», в Лебяжьем на стену дома спроецировали огромный бело-красно-белый флаг — национальный символ, запрещенный Лукашенко.

В районе Минска Малиновка силовики вновь применяют светошумовые гранаты против протестующих, так же подавляют митингующих в Лиде.

Также сообщается о применении слезоточивого газа в Минске — люди пытаются скрыться от силовиков в подъездах домов.

В Новополоцке при задержании мужчина, сразу вставший на колени перед силовиками, получил удар ногой в спина, потом его начали избивать. Видео распространяется по соцсетям.

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Комментарии (9)

Nafanka
И ЭТО "Весь Минск"? 30 бухариков бегают от ОМОНа, остальные стоят смотрят и комментят - вот балаган-то сняли журналюги... полвидоса только чью-то пятую точку с бутылкой Сельтерской и видно было... ))) Профи, что сказать... )))
jump
лУКАШЕНКО УБЛЮДОК
вадики
Лукашеуску НЕЛИГИТИМЕН он пролил кровь собственного народа.За него бьются его 80% электората а за Тихановскую майданят всего 8 %.Лукашеуску уже наделал себе на петля и он и омон будет висель ин петля.Кремлеботы пригожинские тролли поварята будут гореть в аду как Лукашеуску и белорусский омон.Все равно граждане победят
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