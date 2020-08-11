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11.08.2020 23:20
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Белорусский протест ушёл под землю и зашёл в подъезды жилых домов. Что происходит в Минске на третий день после выборов президента

Белорусы третий день подряд протестуют против официальных результатов президентских выборов, согласно которым главой страны остаётся её действующий руководитель Александр Лукашенко. Резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты становятся повседневностью, а протест тем временем спустился под землю и зашёл в подъезды жилых домов.

По информации Telegram-канала NEXTA live, днём 11 августа жители Минска несли цветы к месту гибели протестующего на Пушкинской площади. Спустя час туда приехал ОМОН, который стал разгонять собравшихся.

Белорусский портал TUT.BY писал, что примерно в три дня протест переместился с городских улиц под землю. В минском метро протестующий стал на рельсы с плакатом «Прекратите калечить и убивать людей». Его задержали сотрудники подземки. К вечеру, как и накануне, были закрыты сразу несколько станций.

На третий день из центра белорусской столицы протест также ушёл в спальные районы Минска. Жёсткие столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов наблюдаются на юго-востоке города.

По информации РИА Новости, участники несанкционированных акции предприняли попытку перекрыть проспект Рокоссовского. Это привело к стычкам с силовиками, этим вечером там слышны взрывы. Протестующие разбежались по соседним дворам.

https://twitter.com/kalubov/status/1293272837483114496

Отправившиеся на их поиски ОМОНовцы стали заходить в подъезды жилых домов, пишет агентство. Пресса также пишет о взрывах светошумовых гранат и даже о стрельбе силовиков в демонстрантов резиновыми пулями.

Столкновения с милицией и задержания проходят и в других районах Минска и городах Белоруссии.

Акция солидарности также состоялась сегодня у белорусского посольства в Петербурге. Подробнее — в материале «Фонтанки».

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Комментарии (7)

syshsun
Ну еще пара-тройка дней,и тихенько,тихенько,ночью под одеялом будут проклинать диктатора,а наутро гордо,по хорошим дорогам,шагать на завод и горбатить там за 250 заморских рублей.
Brit
Согласно ЦИК из 7 миллионов имеющих право голоса беларусов за лукашенко проголосовало 4 652 000 человек.
Где они?
Почему не выходят на улицы радоваться победе своего избранника? Почему не демонстрируют свою поддержку перед нападками оппозиции?
Где эти 2/3 беларусской нации?
Zuz3
Я че-та не понимаю, что значит в «подъездах домов»?! Пошел за хлебом-получи дубиной и в автозак?!
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