Белорусский протест ушёл под землю и зашёл в подъезды жилых домов. Что происходит в Минске на третий день после выборов президента

Белорусы третий день подряд протестуют против официальных результатов президентских выборов, согласно которым главой страны остаётся её действующий руководитель Александр Лукашенко. Резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты становятся повседневностью, а протест тем временем спустился под землю и зашёл в подъезды жилых домов. По информации Telegram-канала NEXTA live, днём 11 августа жители Минска несли цветы к месту гибели протестующего на Пушкинской площади. Спустя час туда приехал ОМОН, который стал разгонять собравшихся.

Протестующие и ОМОН на Пушкинской 11 августа. pic.twitter.com/Sh8YKkIbKd — TUT.BY (@tutby) August 11, 2020

Белорусский портал TUT.BY писал, что примерно в три дня протест переместился с городских улиц под землю. В минском метро протестующий стал на рельсы с плакатом «Прекратите калечить и убивать людей». Его задержали сотрудники подземки. К вечеру, как и накануне, были закрыты сразу несколько станций. На третий день из центра белорусской столицы протест также ушёл в спальные районы Минска. Жёсткие столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов наблюдаются на юго-востоке города. По информации РИА Новости, участники несанкционированных акции предприняли попытку перекрыть проспект Рокоссовского. Это привело к стычкам с силовиками, этим вечером там слышны взрывы. Протестующие разбежались по соседним дворам.

https://twitter.com/kalubov/status/1293272837483114496

Отправившиеся на их поиски ОМОНовцы стали заходить в подъезды жилых домов, пишет агентство. Пресса также пишет о взрывах светошумовых гранат и даже о стрельбе силовиков в демонстрантов резиновыми пулями. Столкновения с милицией и задержания проходят и в других районах Минска и городах Белоруссии.

В Серебрянке несколько сотен человек, автомобили перекрыли подъезд на проспект Рокоссовского.



Силовики разгоняют людей, ездят автозаки и автобусы. По данным корреспондента https://t.co/SAPdczGoiG, задержаны три человека с бело-красно-белыми флагами. pic.twitter.com/wp5S1yxckL — TUT.BY (@tutby) August 11, 2020