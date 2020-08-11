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11.08.2020 23:13
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Цена на нефть Brent опустилась ниже $45 за бочку

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $45 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).

Так, по состоянию на 23:10 мск стоимость октябрьских фьючерсов на Brent составила $44,46 за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась до $41,51 за баррель.

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Комментарии (2)

kоt-obormot
Все более нужно сплотиться перед лицом невидимого врага который обчищает счета богоизбранных - ну а скрепы? А скрепы должны скрепчать есесвеено во благо...
Brit
Не только цена стала ниже, но и добыча и продажа за рубеж упали в два раза. Будем менее лучше кушать и одеваться
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