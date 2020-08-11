В Минздраве назвали срок действия иммунитета к коронавирусу после прививки
Иммунитет к новой коронавирусной инфекции COVID-19 может сохраняться до двух дет после введения вакцины, разработанной НИЦ имени Гамалеи. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе Минздрава России, пишет ТАСС.
«Гам-КОВИД-Вак» —векторная двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека. Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет», — говорится в сообщении ведомства.
В пресс-службе добавили, что вакцина прошла все необходимые испытания безопасности и эффективности на нескольких видах животных, а также на двух группах добровольцев по 38 человек в каждой. Там отметили, что разработанный препарат не содержит компонентов COVID-19.
Ранее о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса сообщил президент России Владимир Путин. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подчеркнул, что она показала высокую эффективность и безопасность. Глава государства также добавил, что прививку уже сделала его дочь. Ещё одна точка зрения на разработанную НИЦ имени Гамалеи вакцину представлена в материале «Фонтанки». Первые партии препарата отправились в регионы страны.