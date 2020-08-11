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11.08.2020 13:30
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В Минздраве назвали срок действия иммунитета к коронавирусу после прививки

Иммунитет к новой коронавирусной инфекции COVID-19 может сохраняться до двух дет после введения вакцины, разработанной НИЦ имени Гамалеи. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе Минздрава России, пишет ТАСС.

«Гам-КОВИД-Вак» —векторная двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека. Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что вакцина прошла все необходимые испытания безопасности и эффективности на нескольких видах животных, а также на двух группах добровольцев по 38 человек в каждой. Там отметили, что разработанный препарат не содержит компонентов COVID-19.

Ранее о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса сообщил президент России Владимир Путин. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подчеркнул, что она показала высокую эффективность и безопасность. Глава государства также добавил, что прививку уже сделала его дочь. Ещё одна точка зрения на разработанную НИЦ имени Гамалеи вакцину представлена в материале «Фонтанки». Первые партии препарата отправились в регионы страны.

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Комментарии (7)

мухомор
комментаторы фонтанки из вирусологов массово переобулись в иммунологов. любо-дорого посмотреть. стабильность.
hedgehog_
а сколько там дней между инъекциями? и с температурой 38 ходить на работу? отличная вакцина
262124491
интересно откуда такие данные.   есть люди которым ввели вакцину 2 года назад и фиксировали кол-во антител 2 года?
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