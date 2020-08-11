В Минздраве назвали срок действия иммунитета к коронавирусу после прививки

Иммунитет к новой коронавирусной инфекции COVID-19 может сохраняться до двух дет после введения вакцины, разработанной НИЦ имени Гамалеи. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе Минздрава России, пишет ТАСС.

«Гам-КОВИД-Вак» —векторная двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека. Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет», — говорится в сообщении ведомства.