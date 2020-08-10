Рекламоноситель: Рогозин предложил украшать космические ракеты и корабли хохломой и гжелью

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что российским ракетам не нужен пиар, но они могли бы рекламировать что-то традиционно российское, например народные промыслы. Такое мнение он высказал в интервью журналисту Юрию Костину в программе «Личные связи».

«Та же самая гжель, хохлома, Федоскино. Почему, например, не наносить часть этого узора на какие-то ракеты или корабли? Не рекламируя «Роскосмос», а рекламируя тех людей, которые сохраняют уникальные традиции», — сказал глава «Роскосмоса».



Рогозин отметил, что российские космические корабли — это «рабочая лошадка», которая выполняет свои функции. Помимо росписей есть идея также поместить на ракеты-носители изображения городов Золотого кольца, «чтобы рекламировать внутренний туризм».