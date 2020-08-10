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10.08.2020 13:11
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«Чего теперь рыдать и плакать?» Лукашенко одобрил разгон протестующих и пообещал, что может быть и хуже

Президент Белоруссии прокомментировал прошедшие накануне акции протеста в белорусских городах.

«Майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. <...> Ранены где-то около 25 ребят из ОМОНа. Есть переломы рук, ног. Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили. Чего теперь рыдать и плакать? Поэтому ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим», — цитирует 10 августа заявление Александра Лукашенко БелТА.

По его словам, протестующим повезло, что силовики остановили их на подступах к Дворцу независимости. «Там уже другой расклад, там Служба безопасности работает, антитеррор. И это бы мало не показалось. Поэтому надо сказать спасибо этим ребятам — ОМОНовцам — они их уберегли от критического шага», — подчеркнул белорусский лидер.

Он охарактеризовал прошедшие выборы как «праздник».

Выборы президента в Белоруссии состоялись 9 августа. Ночью в белорусских городах прошли акции протеста. ЦИК огласил предварительные итоги президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал 80,23 % голосов.Тихановская не признала результаты выборов.

О всех событиях ночи после выборов в Беларуси читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (5)

Klaus_Nesanta
Блогеры думают - они сменят власть? Вот и нет! Они сменят строй. Вместо Луки придут приватизаторы и начнут все распродавать, что еще хоть как-то работает - государственные заводы, совхозы, транспорт, ЖКХ. И будет у них как в России 90-х - заводы, совхозы позакрываются, люди пойдут на улицу, транспорт перестанет ходить, оплата ЖКХ взлетит до небес. Много чего еще ждет блогеров малоприятного, через что мы прошли в 90-е в России. Нашу Рашу вытащили из дер-ма углеводороды, распродаваемые налево и направо. А на что рассчитывают белорусские блогеры? Как будут выковыриваться из экономической ямы, куда они сами себя толкают?
Antipode
Батька теперь изгой. Первыми поздравили Кси и бункеркинг. Лидер Сев. Кореи посчитал западло.
Swift_5e4d8a276f5e8
..... всё верно ...... снявши голову, по волосам не плачут - это я о обнулившемся рейтинге Лукашенко.
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