«Чего теперь рыдать и плакать?» Лукашенко одобрил разгон протестующих и пообещал, что может быть и хуже
Президент Белоруссии прокомментировал прошедшие накануне акции протеста в белорусских городах.
«Майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. <...> Ранены где-то около 25 ребят из ОМОНа. Есть переломы рук, ног. Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили. Чего теперь рыдать и плакать? Поэтому ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим», — цитирует 10 августа заявление Александра Лукашенко БелТА.
По его словам, протестующим повезло, что силовики остановили их на подступах к Дворцу независимости. «Там уже другой расклад, там Служба безопасности работает, антитеррор. И это бы мало не показалось. Поэтому надо сказать спасибо этим ребятам — ОМОНовцам — они их уберегли от критического шага», — подчеркнул белорусский лидер.
Он охарактеризовал прошедшие выборы как «праздник».
Выборы президента в Белоруссии состоялись 9 августа. Ночью в белорусских городах прошли акции протеста. ЦИК огласил предварительные итоги президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал
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