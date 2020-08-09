Чувствуя приближающийся арест, двое в изоляторе Приморского района проглотили по ложке. Их прооперировали

Как стало известно «Фонтанке», в Елизаветинскую больницу около шести часов вечера 9 августа увезли 35-летнего уроженца Молдавии и 27-летнего петербуржца. Оба в обеденное время скрылись в зоне изолятора, где задержанные справляют нужду, камеры ее не захватывают. Вскоре им поплохело. Медики извлекли из желудков сидельцев фрагменты алюминиевых ложек, сейчас они отходят от операции.

Таким образом оба пытались отсрочить грозящий им арест. Молдаванин сидит за грабеж, петербуржец за покушение на сбыт наркотиков.



Что именно их так отвратило в перспективе оказаться в Крестах, что они предпочли полостную операцию, сказать сложно. В биографиях обоих, судя по судебным базам, пребывания в СИЗО не было. Попавшийся сейчас на сбыте наркотиков в апреле этого года избежал судимости, возместив ущерб за кражу телефона. Молдаванин привлекался только административно, за нарушение режима пребывания в России. Его не выдворили, так как от гражданки России у него несовершеннолетний ребенок. У петербуржца также есть дети.

