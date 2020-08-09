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09.08.2020 23:12
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В толпу протестующих в Минске въехал автозак. Есть пострадавшие

Автозак протаранил толпу протестующих в центре Минска. Об этом сообщают «Новая газета» и «МБХ медиа».

Как передает корреспондент «МБХ», автозак въехал в спины протестующих «намеренно». «Один человек без сознания, в крови. Его пытаются реанимировать медики», - передает корреспондент издания. Он уточняет, что одного человека уже забрала реанимация, но есть еще пострадавшие.

Во время столкновений в центре Минска силовики уже применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Сообщается о десятках пострадавших. Оценить масштаб противостояния позволяет видео издания TUT.by.

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Комментарии (15)

260928241
Проиграть не могут с достоинством. Шариковы.
260602101
прямо как в фильме Александр Невский
Piter Pen
Сатьяграха нонче не популярна. Люди хотят все и сразу и с насилием..
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