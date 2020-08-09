Автозак протаранил толпу протестующих в центре Минска. Об этом сообщают «Новая газета» и «МБХ медиа».



Как передает корреспондент «МБХ», автозак въехал в спины протестующих «намеренно». «Один человек без сознания, в крови. Его пытаются реанимировать медики», - передает корреспондент издания. Он уточняет, что одного человека уже забрала реанимация, но есть еще пострадавшие.

Во время столкновений в центре Минска силовики уже применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Сообщается о десятках пострадавших. Оценить масштаб противостояния позволяет видео издания TUT.by.