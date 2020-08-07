В Норильске новое экологическое происшествие. При ликвидации последствий предыдущей аварии в реку попало топливо

«В 15:15 (по местному времени. — Прим. ред.) на телефон оперативного дежурного поступила информация: при перекачке топливно-водяной смеси из танков, расположенных у реки Амбарной, где происходит ликвидация последствий ЧС, произошёл обрыв гибкого трубопровода, произошёл разлив на рельеф местности с последующим попаданием в реку Амбарную. Работы проводит организация «Политех», — сообщил собеседник агентства в Росприроднадзоре.

На долю Норильска выпало новое экологическое происшествие. Оно случилось при ликвидации последствий предыдущей аварии, произошедшей весной на ТЭЦ-3. Об этом 7 августа сообщает ТАСС.

По предварительной информации «Политеха», в водоём попал 1 куб. м топлива. В Росприроднадзоре не смогли подтвердить эти сведения. Как пишет агентство, вопреки распоряжению президента России Владимира Путина, компания не сообщила о проводимых работах, которые должны вестись под надзором сотрудников ведомства. Последние взяли ситуацию на контроль.

«Площадь разлива составила 5 на 10 метров, объем разлившейся смеси — от 100 до 250 литров. Разлив локализован, трубопровод отключен. Производится зачистка данного участка с выемкой грунта и обработкой сорбентом», — прокомментировали в АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, входит в группу «Норникель»).

В конце мая этого года на территории норильской ТЭЦ-3, принадлежащей «дочке» «Норникеля» НТЭК, произошло разрушение резервуара с дизельным топливом. В природу попали десятки тысяч тонн нефтепродуктов. В результате произошедшего были возбуждены уголовные дела по статьям о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод, а также по статье о халатности из-за подозрений в несвоевременном информировании об аварии. В рамках расследования были задержаны и арестованы несколько сотрудников предприятия. По оценкам специалистов, устранение последствий ЧП займёт три года. Росприроднадзор считает справедливой сумму ущерба почти в 148 млрд рублей.