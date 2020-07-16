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16.07.2020 07:05
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Росприроднадзор готов судиться с «Норникелем» за 148 млрд рублей штрафа из-за разлива топлива в Норильске

Росприроднадзор считает справедливой сумму ущерба почти в 148 млрд рублей, предъявленную «Норникелю» за разлив нефтепродуктов под Норильском, и готов отстаивать свою позицию в суде. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Радионова.

«Мы применили все необходимые коэффициенты, формула содержит достаточно большое их количество. Считаем, что они абсолютно применимы к ситуации, времени и действиям, которые там совершались. Готовы доказывать это в суде, если до него дойдет», — цитирует 16 июля Радионову РБК со ссылкой на «Известия».

29 мая из резервуара на ТЭЦ-3 «Норильского никеля» в Норильке вылилось около 21 тыс. т дизельного топлива. Около 15 тыс. т нефтепродуктов оказалось в реках Далдыкан и Амбарной. После этого Генпрокуратура возбудила уголовные дела по статьям о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод, а также по статье о халатности из-за подозрений в несвоевременном информировании об аварии.

Росприроднадзор оценил сумму экологического ущерба от разлива топлива почти в 147,78 млрд руб. В том числе вред, причиненный водным объектам, составил 147,046 млрд руб., почве — еще 738,6 млн руб.

«Норникель» решил оспорить размер ущерба, рассчитанный Росприроднадзором. В компании посчитали, что выполненные ведомством расчеты вреда, причиненного водным объектам и почве, основаны на принципах, которые привели к искажению результатов. В частности, в «Норникеле» указали, что при расчете был использован «максимальный коэффициент 5», хотя обычно он применяется при длительном непринятии мер по ликвидации загрязнения. При этом в компании заявили, что предприняли «незамедлительные действия» по устранению последствий аварии.

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Комментарии (5)

bebop
понятно, что на ликвидацию эти деньги не пойдут, как и транспортный налог на дороги. Но пусть хотя бы бояться, ведь укрепить этот резервуар было бы дешевле.
Swift_5e4d8a276f5e8
.....любопытно другое, что этот штраф не пойдёт на устранение всего того, что наворотил Потанин енд компани .....
.... зацените эти марсианские пейзажи и разруху изнасилованного наследия СССР
--- (с) Ржавчина
Как «Норникель» перерабатывает Таймыр в чистую прибыль. Специальный репортаж Елены Костюченко и Юрия Козырева
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