Восстановление воды и земель после разлива топлива под Норильском продлится три года. «Норникель» уже потратил 6 млрд рублей

Согласно появившимся данным, первые два этапа ликвидации уже прошли с мая по июнь 2020 года. Во время них специалисты ликвидировали разлив и собрали основные загрязнения. Удалось убрать около 90% нефтепродуктов с поверхности водоёмов, 185 тонн пострадавшей почвы сгрузили во временные хранилища.

Очистку и рекультивацию земель и водоёмов после разлива топлива под Норильском проведут в четыре этапа. Последний из них завершится к 2023 году. Об этом 13 июля говорится в сообщении, опубликованном «Норникелем».

До октября 2020 года эксперты будут очищать берега рек и озёр и перегонят собранное по специальному трубопроводу на площадку около Надеждинского металлургического завода. Там проведут дальнейшую сепарацию. До 2023 года специалисты закончат рекультивацию земель. Берега реки Амбарной ещё в середине июня начали посыпать специальным сорбентом.

Согласно опубликованным данным, на все работы «Норникель» уже потратил 6 млрд рублей.

За произошедший разлив Росприроднадзор выписал «дочке» «Норникеля», АО «Норильско-Таймырской энергетической компании», 147,7 миллиарда штрафа. Резервуар с 20 тоннами нефтепродуктов на территории ТЭЦ-3 разрушился 29 мая. Экокатастрофа стала крупнейшей в Арктике.

13 июля режим ЧС ввели в посёлке Тухард Таймырского района Красноярского края. Накануне там произошёл разлив авиационного топлива при его перекачке на склад АО «Норильсктрансгаз» (входит в ГМК «Норникель»). Почему в окружающую среду попало 44 тонны дизеля, теперь разберётся Следственный комитет.