В посёлке на Таймыре ввели режим ЧС после разлива топлива у «дочки» «Норникеля»

По уточнённой информации, разлив топлива локализован. Несмотря на оперативную реакцию на ситуацию, нефтепродукты попали в безымянное озеро площадью порядка шестьсот квадратных метров.

Режим чрезвычайной ситуации введён в посёлке Тухард Таймырского района Красноярского края, на территории которого накануне произошёл разлив авиационного топлива и его попадание в местный водоём. Информация об этом появилась на сайте районной администрации 13 июля.

По рекомендации регионального правительства, на место происшествия направлена рабочая группа с участием представителя министерства экологии и рационального природопользования края и представителя ФСБ. Масштабы случившегося в ходе авиаразведки будут уточнены с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Разлив авиационного топлива произошёл при его перекачке на склад АО «Норильсктрансгаз» (входит в ГМК «Норникель») вблизи посёлка Тухард. В результате разгерметизации трубы в окружающую среду попали порядка 44 тонн загрязняющих веществ. Компания начала внутреннее расследование. Устранение проблемы контролирует МЧС.

Возбуждено уголовное дело по первой части 246 статьи УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»).

В конце мая в Норильске на промышленной площадке дочернего предприятия «Норникеля», «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК), произошло разрушение резервуара с 21 тыс. кубометров топлива, которое потекло в реки и другие водоемы. Резервуар разрушился 29 мая. Режим ЧС в Красноярском крае объявили через пять дней. По предварительной версии, герметичная ёмкость повредилась при проседании бетонной площадки у её основания. Согласно оценкам экологов, ликвидация последствий аварии обойдется более чем в 6 млрд рублей. Сам «Норникель» оценил затраты в 10 млрд рублей.