«Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ». Разлив 44 тонн дизеля на Таймыре изучает в рамках уголовного дела Следственный комитет

Управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия после утечки 44,5 тонн авиационного топлива из трубопровода входящей в ГМК «Норникель» компании возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Об этом 12 июля сообщается на сайте ведомства.

«По предварительной версии следствия 12 июля 2020 года в дневное время при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад, расположенный в районе поселка Тухард, произошла разгерметизация трубопровода и разлив авиационного топлива объемом более сорока четырех тонн на территорию вертолетной площадки и прилегающую к ней территорию», — проинформировали в региональном ГУ СК.