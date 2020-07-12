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12.07.2020 18:11
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«Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ». Разлив 44 тонн дизеля на Таймыре изучает в рамках уголовного дела Следственный комитет

Управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия после утечки 44,5 тонн авиационного топлива из трубопровода входящей в ГМК «Норникель» компании возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Об этом 12 июля сообщается на сайте ведомства.

«По предварительной версии следствия 12 июля 2020 года в дневное время при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад, расположенный в районе поселка Тухард, произошла разгерметизация трубопровода и разлив авиационного топлива объемом более сорока четырех тонн на территорию вертолетной площадки и прилегающую к ней территорию», — проинформировали в региональном ГУ СК.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается.

Разгерметизация трубопровода компании «Норильсктрансгаз» произошла при перекачке нефтепродуктов 12 июля. За 15 минут произошла утечка около 44,5 тонн топлива.

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Комментарии (2)

BobCat2
Ну если дизельный двигатель работает на авиатопливе (ТС-1), то что мешает обратному?
260551481
У "фонтанеров" самолеты уже на солярке полетели...
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