На Таймыре при разгерметизации трубопровода «дочки» «Норникеля» вылилось 44,5 тонны авиационного топлива
Разлив авиационного топлива произошел 12 июля при перекачке в районе поселка Тухард Красноярского края. Информацию опубликовали на сайте компании «Норильсктрансгаз», которой принадлежит трубопровод.
«По предварительным данным, в результате разгерметизации, продолжавшейся около 15 минут, произошел разлив около 44,5 тонн топлива», — говорится на сайте компании. Ранее указывалось, что объем составлял до 20 тонн топлива.
Компания подчеркивает, что угроза жизни и здоровью людей отсутствует. «Норильсктрансгаз» начал внутреннее расследование. МЧС, как указано на сайте ведомства, поставило на контроль ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов.
Напомним, что меньше полутора месяцев прошло с момента предыдущей крупной катастрофы. В конце мая на ТЭЦ-3 под Норильском из-за разрушения резервуара произошел разлив более 20 тонн дизельного топлива. Большая часть попала в реки, остальное впиталось в землю. Режим чрезвычайного положения местные власти объявили только после критики со стороны Владимира Путина. Тогда же было возбуждено три уголовных дела. Росприроднадзор оценил загрязнение водных объектов в 147 млрд рублей, еще на 738 млн — загрязнение грунтов. Эти сумму он предложил добровольно выплатить дочерней компании «Норникеля» — АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания». Она пообещала завершить очистку до наступления зимы.