На Таймыре при разгерметизации трубопровода «дочки» «Норникеля» вылилось 44,5 тонны авиационного топлива

Разлив авиационного топлива произошел 12 июля при перекачке в районе поселка Тухард Красноярского края. Информацию опубликовали на сайте компании «Норильсктрансгаз», которой принадлежит трубопровод.



«По предварительным данным, в результате разгерметизации, продолжавшейся около 15 минут, произошел разлив около 44,5 тонн топлива», — говорится на сайте компании. Ранее указывалось, что объем составлял до 20 тонн топлива.

Компания подчеркивает, что угроза жизни и здоровью людей отсутствует. «Норильсктрансгаз» начал внутреннее расследование. МЧС, как указано на сайте ведомства, поставило на контроль ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов.