В Норильске после разлива топлива очистили устье реки Амбарной. Берега посыплют сорбентом
Русло реки Амбарной очистили от нефтепродуктов, которые попали туда после аварии на промышленной площадке дочернего предприятия «Норникеля», «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК). За две недели специалисты собрали больше 8 тысяч кубометров топлива.
Согласно сообщению, появившемуся на сайте «Газпрома», эксперты использовали четыре километра боновых заграждений. Специалисты компании поехали работать на место в начале июня. 22 спасателя останутся в Норильске, чтобы очистить притоки реки и небольшие водоёмы. Береговую линию обработают специальными сорбентами. Параллельно с этим экологи начнут составлять программу восстановления флоры и фауны пострадавших зон.
Во время совещания по поводу ситуации в Норильске 19 июня Владимир Путин заявил, что случившееся выявило «ряд системных проблем». Президент подчеркнул, что у России ещё не было опыта работы с настолько серьёзными загрязнениями.
Резервуар с топливом протёк 29 мая. Бетонная плита в его основании просела вниз. К ликвидации присоединились зарубежные специалисты. Норвегия предложила помощь практически сразу после аварии, подчеркнув, что обеспокоена последствиями для крайне хрупкой природы региона.
В Greenpeace возможный ущерб от случившегося оценили примерно в шесть миллиардов рублей.