В Норильске после разлива топлива очистили устье реки Амбарной. Берега посыплют сорбентом

Русло реки Амбарной очистили от нефтепродуктов, которые попали туда после аварии на промышленной площадке дочернего предприятия «Норникеля», «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК). За две недели специалисты собрали больше 8 тысяч кубометров топлива.

Согласно сообщению, появившемуся на сайте «Газпрома», эксперты использовали четыре километра боновых заграждений. Специалисты компании поехали работать на место в начале июня. 22 спасателя останутся в Норильске, чтобы очистить притоки реки и небольшие водоёмы. Береговую линию обработают специальными сорбентами. Параллельно с этим экологи начнут составлять программу восстановления флоры и фауны пострадавших зон.