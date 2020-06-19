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19.06.2020 15:19
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«Где они были-то? Почему не было реакции?» Путин назвал причиной аварии в Норильске «системные проблемы»

Президент России провел совещание по поводу ситуации в Норильске, где произошло разрушение резервуара и разлив топлива.

«Это событие выявило ряд системных проблем. <...> Посмотреть на работу всех наших соответствующих организаций контрольного характера. Где они были-то? Видели же, что топливо пошло по земле. Почему не было должной и своевременной реакции на происходящие события? Это заставляет задуматься», — заявил 19 июня Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, ЧП в Норильске можно было бы избежать при «системном подходе». Глава государства призвал провести масштабные проверки. В Росприроднадзоре его заверили, что с 1 июля будут проведены проверки всех предприятий, которые могут быть крупными загрязнителями.

Также Путин поручил ускорить работу над законопроектами в сфере природоохраны.

Глава государства отметил, что в России не было опыта ликвидации столь больших загрязнений на водных объектах.

В Красноярском крае на промышленной площадке дочернего предприятия «Норникеля», «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК), ранее произошло разрушение резервуара с топливом, которое потекло в реки и другие водоемы. Президент Владимир Путин назвал произошедшее в Норильске «чрезвычайной ситуацией», отметив нанесенный природе «серьезный урон». После совещания у Путина были возбуждены три уголовных дела, а одно из них по статье 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»).

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Комментарии (3)

krasnonosov
Еще 20 лет просиди и не такое будет происходить.
bubor
Ну судя по всему к 2036 году должны разобраться. Вопрос видимо тяжёлый, 20 лет не могут уже разобраться.
Fenomen
"Первая причина - это ты..."
(с) Игорь Николаев
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