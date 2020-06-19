«Где они были-то? Почему не было реакции?» Путин назвал причиной аварии в Норильске «системные проблемы»

Президент России провел совещание по поводу ситуации в Норильске, где произошло разрушение резервуара и разлив топлива.

«Это событие выявило ряд системных проблем. <...> Посмотреть на работу всех наших соответствующих организаций контрольного характера. Где они были-то? Видели же, что топливо пошло по земле. Почему не было должной и своевременной реакции на происходящие события? Это заставляет задуматься», — заявил 19 июня Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, ЧП в Норильске можно было бы избежать при «системном подходе». Глава государства призвал провести масштабные проверки. В Росприроднадзоре его заверили, что с 1 июля будут проведены проверки всех предприятий, которые могут быть крупными загрязнителями.