«Где они были-то? Почему не было реакции?» Путин назвал причиной аварии в Норильске «системные проблемы»
Президент России провел совещание по поводу ситуации в Норильске, где произошло разрушение резервуара и разлив топлива.
«Это событие выявило ряд системных проблем. <...> Посмотреть на работу всех наших соответствующих организаций контрольного характера. Где они были-то? Видели же, что топливо пошло по земле. Почему не было должной и своевременной реакции на происходящие события? Это заставляет задуматься», — заявил 19 июня Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, ЧП в Норильске можно было бы избежать при «системном подходе». Глава государства призвал провести масштабные проверки. В Росприроднадзоре его заверили, что с 1 июля будут проведены проверки всех предприятий, которые могут быть крупными загрязнителями.
Также Путин поручил ускорить работу над законопроектами в сфере природоохраны.
Глава государства отметил, что в России не было опыта ликвидации столь больших загрязнений на водных объектах.
В Красноярском крае на промышленной площадке дочернего предприятия «Норникеля», «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК), ранее произошло разрушение резервуара с топливом, которое потекло в реки и другие водоемы. Президент Владимир Путин назвал произошедшее в Норильске «чрезвычайной ситуацией», отметив нанесенный природе «серьезный урон». После совещания у Путина были возбуждены три уголовных дела, а одно из них по статье 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»).