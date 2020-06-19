Путин о ситуации в Норильске: Опыта ликвидации столь больших загрязнений в России не было

Президент России провел совещание, на котором коснулся ситуации в Норильске, где произошло разрушение резервуара и разлив топлива.

«Опыта ликвидации столь больших загрязнений на водных объектах в России, насколько я понимаю, пока не было. <...> За прошедшие недели проведена большая по своему масштабу работа. Знаю, что удалось переломить ситуацию», — заявил 19 июня Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Глава государства попросил доложить, есть ли основания для снятия режима ЧС федерального масштаба. Он призвал не просто «убраться», а восстановить экосистему. «Важно извлечь уроки», — отметил Путин, рассказав о проверке подобных объектов по всей стране. Президент потребовал разработать «механизмы предотвращений» ситуаций, подобных той, что произошла в Норильске.