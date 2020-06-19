FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +19
69.62р78.29р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
19.06.2020 14:50
2
Печать

Путин о ситуации в Норильске: Опыта ликвидации столь больших загрязнений в России не было

Президент России провел совещание, на котором коснулся ситуации в Норильске, где произошло разрушение резервуара и разлив топлива.

«Опыта ликвидации столь больших загрязнений на водных объектах в России, насколько я понимаю, пока не было. <...> За прошедшие недели проведена большая по своему масштабу работа. Знаю, что удалось переломить ситуацию», — заявил 19 июня Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Глава государства попросил доложить, есть ли основания для снятия режима ЧС федерального масштаба. Он призвал не просто «убраться», а восстановить экосистему. «Важно извлечь уроки», — отметил Путин, рассказав о проверке подобных объектов по всей стране. Президент потребовал разработать «механизмы предотвращений» ситуаций, подобных той, что произошла в Норильске.

В Красноярском крае на промышленной площадке дочернего предприятия «Норникеля», «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК), ранее произошло разрушение резервуара с топливом, которое потекло в реки и другие водоемы. Президент Владимир Путин назвал произошедшее в Норильске «чрезвычайной ситуацией», отметив нанесенный природе «серьезный урон». После совещания у Путина были возбуждены три уголовных дела, а одно из них по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

krasnonosov
Назовем это царь-загрязнение.
gencon
Эка, хитрец. Так и не воровали раньше в таких размерах. Россия будет и дальше разваливаться при таком бардаке. Силовики как бы дороги не строят, и науку в массы не несут. Но ставки сделаны, Господа, ставок больше нет
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний