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16.06.2020 18:21
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Иностранные компании помогут «Норникелю» ликвидировать последствия разлива топлива

Ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов в Норильске помогут французская компания Lafarge и норвежская Statoil. В Россию уже приехали иностранные специалисты и привезли необходимое оборудование.

«Специалисты оценили ситуацию, сказали, что мы действуем очень профессионально на территории ТЭЦ, и нашли несколько моментов, по которым они нам оказали реальную помощь. Точно так же норвежская компания Statoil откликнулась моментально. <...> Они поставили очень быстро и эффективно нам 2 километра сорбирующих бонов, которые тоже помогли в этой ситуации», — заявил вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»» Сергей Дяченко. Его слова 16 июня приводит Interfax https://www.interfax.ru/russia/713400. В ближайшее время в Норильск приедут трое экспертов из Норвегии.

Авария на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК» произошла 29 мая. Контейнер с топливом повредился из-за проседания бетонной плиты в его основании. Экологи оценили ущерб примерно в 6 млрд рублей.

По уголовному делу о разливе нефти в Норильске задержаны главный инженер ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Алексей Степанов, его заместитель Юрий Кузнецов и директор предприятия Павел Смирнов. Последний пробудет под стражей до конца июля.

16 июня Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за сброса неочищенных сточных вод при проектировании и строительстве объекта размещения отходов производства Талнахской обогатительной фабрики.

О готовности помочь с ликвидацией экокатастрофы Норвегия говорила ещё 5 июня. Эксперты подчёркивали, что речь идёт о спасении крайне хрупкой экосистемы региона.

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