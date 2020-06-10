По делу о разливе топлива в Норильске задержаны руководители ТЭЦ-3. В «Норникеле» такую меру посчитали неоправданно жёсткой

В ходе расследования дела установлено, что конструкция разрушенного резервуара требовала капитального ремонта ещё два года назад. Однако в ноябре 2018-го объект был введен в эксплуатацию комиссией под председательством главного инженера Алексея Степанова, документ заверил подписью директор Павел Смирнов. Экспертиза промышленной безопасности была проведена позже, в её заключении говорилось о необходимости ремонта.

По уголовному делу о разливе нефти в Норильске задержаны главный инженер ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Алексей Степанов, его заместитель Юрий Кузнецов и директор предприятия Павел Смирнов. Об этом сообщили в Следственном комитете России 10 июня.

«Однако, несмотря на аварийное состояние, резервуар с ведома директора ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Смирнова, главного инженера предприятия Степанова и заместителя главного инженера Юрия Кузнецова в нарушение правил безопасности продолжал эксплуатироваться. В результате этого произошла авария», — отметили в СК.



В ближайшее время им планируется предъявить обвинение и решить вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.



В «Норникеле» задержание своих сотрудников посчитали неоправданно жесткой мерой.



«Нет оснований полагать, что наши коллеги могут помешать следствию. Руководители ТЭЦ сотрудничают с правоохранительными органами, и сейчас они были бы гораздо полезнее на месте ликвидации последствий аварии», — прокомментировал РБК вице-президент «Норникеля», директор Заполярного филиала компании Николай Уткин.



Накануне стало известно, что нефтепродукты от разлива топлива под Норильском обнаружили в озере Пясино, и есть угроза попадания их в реку, вытекающую из озера.

