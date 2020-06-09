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09.06.2020 07:12
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Разлившееся под Норильском топливо попало в ледниковое озеро Пясино

Нефтепродукты от разлива топлива под Норильском проникают всё дальше: их обнаружили в озере Пясино, и есть угроза попадания их в реку, вытекающую из озера.

Как сообщает 9 июня «Интерфакс» со ссылкой на губернатора Красноярского края Александра Усса, Пясино – это «великолепное озеро» около 70 километров длинной с богатой биосферой. «Но вот как оно вынесет сейчас эту нагрузку, предсказать нельзя», — сказал Усс.

Сейчас важно не допустить проникновения топлива в речку Пясина, которая течёт на территории Большого арктического заповедника на север в направлении Карского моря. «Думаю, что это будет возможно», - сказал Усс.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

Озеро Пясино – водоём ледникового происхождения в 20 км от Норильска, в нём собирается вода из других крупных озер на плато Путорана.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

Резервуар с топливом на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК», входящей в группу компаний «Норильский никель», разрушился 29 мая. Тысячи тонн горючего попали в реку и другие водоемы. Через пять дней после разлива был введен режим ЧС федерального масштаба. Экологи оценили ущерб примерно в 6 млрд рублей.

В рамках специального совещания президент России Владимир Путин остался недоволен несвоевременной реакцией властей Красноярского края на ЧП. После мероприятия был задержан начальник цеха ТЭЦ-3 и возбуждены три уголовных дела, которые отправились в Центральный аппарат Следственного комитета РФ. Уголовное дело расследуется по фактам нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ, загрязнении земли и воды в результате разлива нефтепродуктов из хранилища на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», а также халатности должностных лиц в связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации.

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Комментарии (2)

260624961
Довольно интересный комментарий по этому делу дал замначальника норильского управления Роспотребнадзора Рябинин. Судя по его словам в день разлива он уже был на месте катастрофы и на следующий день отчёт был доставлен куда следует.
Но ответная реакция сверху чем-то напоминает события во время аварии ЧАЭС. Кто не ознакомился - рекомендую - новость есть у Новой газеты и на Ютуб и на сайте.
260786601
Интересно, помимо "недовольства" какая будет дальнейшая реакция президента, надзорных органов? Или все опять размажут вилами по мутной воде, как обычно...
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