Нефтепродукты от разлива топлива под Норильском проникают всё дальше: их обнаружили в озере Пясино, и есть угроза попадания их в реку, вытекающую из озера.

Как сообщает 9 июня «Интерфакс» со ссылкой на губернатора Красноярского края Александра Усса, Пясино – это «великолепное озеро» около 70 километров длинной с богатой биосферой. «Но вот как оно вынесет сейчас эту нагрузку, предсказать нельзя», — сказал Усс.

Сейчас важно не допустить проникновения топлива в речку Пясина, которая течёт на территории Большого арктического заповедника на север в направлении Карского моря. «Думаю, что это будет возможно», - сказал Усс.