Директор ТЭЦ-3 в Норильске, где произошёл разлив топлива, арестован до конца июля

Директор ТЭЦ-3 в Норильске Павел Смирнов арестован до 31 июля включительно. Об этом 11 июня пишет ТАСС со ссылкой на Красноярский краевой суд.



В отношении мэра города Рината Ахметчина сегодня было возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в халатности и нереагировании на ситуацию после разлива больше 21 тысячи кубометров топлива из резервуара на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК», входящей в группу компаний «Норникель».



Загрязнения попали в воду и землю, их обнаружили даже в ледниковом озере Пясино. По уголовному делу о разливе были задержаны главный инженер ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Алексей Степанов, его заместитель Юрий Кузнецов и начальник турбинного цеха Вячеслав Старостин.

