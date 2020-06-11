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11.06.2020 13:46
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Директор ТЭЦ-3 в Норильске, где произошёл разлив топлива, арестован до конца июля

Директор ТЭЦ-3 в Норильске Павел Смирнов арестован до 31 июля включительно. Об этом 11 июня пишет ТАСС со ссылкой на Красноярский краевой суд.

В отношении мэра города Рината Ахметчина сегодня было возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в халатности и нереагировании на ситуацию после разлива больше 21 тысячи кубометров топлива из резервуара на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК», входящей в группу компаний «Норникель».

Загрязнения попали в воду и землю, их обнаружили даже в ледниковом озере Пясино. По уголовному делу о разливе были задержаны главный инженер ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Алексей Степанов, его заместитель Юрий Кузнецов и начальник турбинного цеха Вячеслав Старостин.

Резервуар разрушился 29 мая. Режим ЧС в Красноярском крае объявили через пять дней. По предварительной версии, герметичная ёмкость повредилась при проседании бетонной площадки у её основания. Согласно оценкам экологов, ликвидация последствий аварии обойдется более чем в 6 млрд рублей. Сам «Норникель» оценил затраты в 10 млрд рублей.

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