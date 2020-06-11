Уголовное дело возбуждено в отношении мэра Норильска. Его обвиняют в халатности после разлива топлива
В отношении мэра Норильска Рината Ахметчина возбуждено уголовное дело. Его подозревают в халатности в связи с аварией и разливом нефтепродуктов на ТЭЦ-3.
«В ходе расследования установлено, что Ахметчин, будучи осведомленным о количестве разлитого из резервуара топлива, должных мер по реагированию на чрезвычайную ситуацию и по ликвидации её последствий не принял», — 11 июня сообщается на сайте Следственного комитета. Чиновнику вменяют то, что после случившегося он не скоординировал работу администрации города и экстренных служб, не поручил контролировать состояние окружающей среды и не спрогнозировал развитие и последствия чрезвычайной ситуации.
Предварительной причиной выброса больше 21 тысячи кубометров топлива из резервуара на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК», входящей в группу компаний «Норникель», называют проседание бетонной площадки. Экологи оценили ущерб примерно в 6 млрд рублей. Нефтепродукты обнаружили, в частности, в ледниковом озере Пясино. Произошедшее было признано ЧС федерального масштаба.
Три уголовных дела по фактам нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ, загрязнении земли и воды и халатности должностных лиц в связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации направлены в центральный аппарат Следственного комитета. Задержаны начальник цеха ТЭЦ-3, главный инженер, его заместитель и директор предприятия.