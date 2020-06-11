Уголовное дело возбуждено в отношении мэра Норильска. Его обвиняют в халатности после разлива топлива

В отношении мэра Норильска Рината Ахметчина возбуждено уголовное дело. Его подозревают в халатности в связи с аварией и разливом нефтепродуктов на ТЭЦ-3.



«В ходе расследования установлено, что Ахметчин, будучи осведомленным о количестве разлитого из резервуара топлива, должных мер по реагированию на чрезвычайную ситуацию и по ликвидации её последствий не принял», — 11 июня сообщается на сайте Следственного комитета. Чиновнику вменяют то, что после случившегося он не скоординировал работу администрации города и экстренных служб, не поручил контролировать состояние окружающей среды и не спрогнозировал развитие и последствия чрезвычайной ситуации.

