Росприроднадзор назвал предварительную причину экокатастрофы в Норильске

«Установлено, что предположительной причиной пролива нефтепродуктов, случившегося у основания резервуара № 5 , стала просадка бетонной площадки, на которой установлен данный резервуар, что привело к отрыву его боковых стенок», — говорится в документе, опубликованном на сайте Росприроднадзора.

Специалисты Росприроднадзора осмотрели территорию ТЭЦ-3 АО «НТЭК» в Норильске и назвали предварительную причину разлива топлива, который привел к экологической катастрофе в Красноярском крае. Информация об этом появилась на официальном сайте надзорного ведомства 10 июня.

В тексте также отмечается, что на территории промышленной площадки находятся еще три наполненных нефтепродуктами резервуара, техническое состояние которых не определено. В связи с этим поручено откачать содержимое емкостей и произвести их обследование на предмет изношенности и возможности дальнейшей эксплуатации.



Резервуар с дизтопливом на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК», входящей в группу компаний «Норникель», разрушился в конце мая. Тысячи тонн нефтепродуктов попали в акваторию и почву. Проблема вышла на федеральный уровень спустя несколько дней. В рамках специального совещания за несвоевременную реакцию местные власти отчитал президент России Владимир Путин.



Почти сразу после этого был задержан начальник цеха ТЭЦ-3 и возбуждены три уголовных дела по фактам нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ, загрязнении земли и воды, а также халатности должностных лиц в связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации, которые отправились в Центральный аппарат Следственного комитета РФ.

