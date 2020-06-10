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10.06.2020 14:09
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Росприроднадзор назвал предварительную причину экокатастрофы в Норильске

Специалисты Росприроднадзора осмотрели территорию ТЭЦ-3 АО «НТЭК» в Норильске и назвали предварительную причину разлива топлива, который привел к экологической катастрофе в Красноярском крае. Информация об этом появилась на официальном сайте надзорного ведомства 10 июня.

«Установлено, что предположительной причиной пролива нефтепродуктов, случившегося у основания резервуара № 5, стала просадка бетонной площадки, на которой установлен данный резервуар, что привело к отрыву его боковых стенок», — говорится в документе, опубликованном на сайте Росприроднадзора.

В тексте также отмечается, что на территории промышленной площадки находятся еще три наполненных нефтепродуктами резервуара, техническое состояние которых не определено. В связи с этим поручено откачать содержимое емкостей и произвести их обследование на предмет изношенности и возможности дальнейшей эксплуатации.

Резервуар с дизтопливом на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК», входящей в группу компаний «Норникель», разрушился в конце мая. Тысячи тонн нефтепродуктов попали в акваторию и почву. Проблема вышла на федеральный уровень спустя несколько дней. В рамках специального совещания за несвоевременную реакцию местные власти отчитал президент России Владимир Путин.

Почти сразу после этого был задержан начальник цеха ТЭЦ-3 и возбуждены три уголовных дела по фактам нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ, загрязнении земли и воды, а также халатности должностных лиц в связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации, которые отправились в Центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Сегодня также стало известно о задержании главного инженера ТЭЦ-3 Алексея Степанова, его заместителя Юрия Кузнецова и директора предприятия Павла Смирнова.

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Комментарии (10)

OldPerdun
"причиной пролива нефтепродуктов" Пролива, Карл!
Вылилось 20 тысяч тонн, а они это называют "пролив"!
***_555
Кто назвал? Главная надзорная чинуша, прилетевшая туда на частном самолёте главы Норникеля?
ОльгаМР
Интересно, а те двое владельцев "Росникеля" попали в число увеличивших своё состояние на 62 миллиарда долларов за период эпидемии?
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