«Спартак» отдал Кокорину девятый номер

кс-нападающий "Зенита, а ныне форвард «Спартака» Александр Кокорин будет выступать в сезоне-2020/21 под девятым номером, сообщается на официальном сайте РПЛ.
Московский клуб зарегистрировал игрока под номером 9. В прошлом сезоне под ним выступал полузащитник Резиуан Мирзов. Ранее сам Кокорин заявил, что для него принципиально играть под девятым номером.
Накануне гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов высоко оценил перспективы новичка красно-белых Александра Кокорина. Экс-форвард «Динамо» и «Зенита» присоединился к «Спартаку» этим летом на правах свободного агента.
Александр Кокорин — бывший нападающий «Зенита». После выхода из колонии, где он отбывал приговор по делу об избиении, он вернулся в «Зенит» и подписал новый контракт. Однако в феврале был арендован «Сочи», отыграл в его составе десять матчей в РПЛ, забил семь мячей и сделал две голевые передачи.
Добавим, раньше Кокорин говорил, что никогда не перейдёт в «Спартак» из-за того, что в детстве его не взяли в спартаковскую школу.