«Спартак» отдал Кокорину девятый номер

кс-нападающий "Зенита, а ныне форвард «Спартака» Александр Кокорин будет выступать в сезоне-2020/21 под девятым номером, сообщается на официальном сайте РПЛ.



Московский клуб зарегистрировал игрока под номером 9. В прошлом сезоне под ним выступал полузащитник Резиуан Мирзов. Ранее сам Кокорин заявил, что для него принципиально играть под девятым номером.

Накануне гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов высоко оценил перспективы новичка красно-белых Александра Кокорина. Экс-форвард «Динамо» и «Зенита» присоединился к «Спартаку» этим летом на правах свободного агента.