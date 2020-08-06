В Китае умер чумной пациент. Всех, с кем он контактировал, изолировали
Заболевший чумой житель северного района Китая скончался в прошлое воскресенье. Изолированы 35 человек, с которыми он контактировал.
Как пишет РИА Новости 6 числа, пациент скончался 2 августа в хошуне Дархан-Муминган района Внутренняя Монголия. Установлено, что он болел кишечной чумой. Причиной смерти назвали истощение кровеносной системы. Местные власти объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения.
Все, кто вступал с ним в тесный контакт, изолированы и находятся под медицинским наблюдением. В настоящий момент у них нет никаких симптомов, тесты на нуклеиновую кислоту также показали отрицательный результат.
Дом где жил умерший и соседние строения ежедневно дезинфицируют.