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06.08.2020 21:18
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В Китае умер чумной пациент. Всех, с кем он контактировал, изолировали

Заболевший чумой житель северного района Китая скончался в прошлое воскресенье. Изолированы 35 человек, с которыми он контактировал.

Как пишет РИА Новости 6 числа, пациент скончался 2 августа в хошуне Дархан-Муминган района Внутренняя Монголия. Установлено, что он болел кишечной чумой. Причиной смерти назвали истощение кровеносной системы. Местные власти объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения.

Все, кто вступал с ним в тесный контакт, изолированы и находятся под медицинским наблюдением. В настоящий момент у них нет никаких симптомов, тесты на нуклеиновую кислоту также показали отрицательный результат.

Дом где жил умерший и соседние строения ежедневно дезинфицируют.

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Комментарии (4)

Vara13
Вы конечно, здорово, что юмаристы.
но мне кажется, что стоит задуматься.
Мало того, что как обычно, от нас скрывают полную картину ситуации с чумой, так этот ужас уже из Монголии в Китай перебрался. Вряд ли этонесвязанные случаи появления "средневекового" ужаса.
BSB888
Пора на китайцах что-то посерьёзнее испытать. 👻
bluxer
Кишечная чума - это понос что ли?

- Больной перед смертью потел?
- Потел.
- Очень хорошо...
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