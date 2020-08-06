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06.08.2020 11:48
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«Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека». Лукашенко: если генпрокуроры РФ и Украины не приедут в Минск, белорусы сами решат, что делать с задержанными

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, ранее пригласивший в Минск генпрокуроров РФ и Украины для решения судьбы задержанных россиян, заявил, что если они не приедут, «вопрос решим мы, без них». Об этом 6 августа сообщает БелТА.

«Будем действовать на основании исключительно законов и, очень важный нюанс, человечности. Законы не все предусматривают. Еще надо исходить из человеческого фактора», — подчеркнул Лукашенко.

Впрочем, белорусский лидер пока надеется, что представители надзорных органов РФ и Украины все же доберутся до Минска.

«Все же озабочены этой проблемой, серьезная проблема. Положите втроем (генеральные прокуроры. — Прим. ред.) перед собой международные договоры и соглашения с Российской Федерацией и Украиной и которые мы подписали в многостороннем плане (мы же обязательства взяли на себя и в этой ситуации тоже), наши законы. Председатель Следственного комитета вам доложит вместе с Комитетом госбезопасности и оперативную информацию, и информацию следователей: вот документы, информация — на стол. Втроем решите», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что не нужно политизировать эту проблему. «Нам не надо спектакли ни политические, ни экономические. И пугать нас тоже не надо последствиями. Мы знаем про все последствия. Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло», — уточнил белорусский лидер.

29 июля стало известно, что в Белоруссии задержали 33 россиянина. Как заявили белорусские власти, они якобы являются членами ЧВК Вагнера.

Украина считает, что россияне могли участвовать в боевых действиях в Донбассе. Киев попросил Минск выдать ему задержанных граждан РФ, а Владимир Зеленский уже обсудил этот вопрос с Лукашенко. Белоруссия в ответ передала Украине информацию о россиянах. В Кремле, в свою очередь, заверили, что у российской стороны нет сведений о противоправных действиях сограждан. Посол РФ в Минске сообщил, что россияне опоздали на рейс в «одну из стран Латинской Америки».

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Комментарии (6)

krasnonosov
Всем вагнеровцам нынешним и будущим хороший урок. Родина вас сначала предаст, а потом продаст не за дорого.
Nationalverrater_2
Всё просто. Бацька устроил аукцЫон. "10 стульев из дворца ! " То есть : "33 богатыря - молодца! Из ларца - одинаковы с лица ! Кто даст больше ?" Кто даст лучше цену - тот этих лохов-дурилок картонных в чужой игре и заберёт
dedmoroz_5e4d8827384c2
всем прокурорам тоже бульбу копать, но строго в шляпах
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