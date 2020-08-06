«Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека». Лукашенко: если генпрокуроры РФ и Украины не приедут в Минск, белорусы сами решат, что делать с задержанными

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, ранее пригласивший в Минск генпрокуроров РФ и Украины для решения судьбы задержанных россиян, заявил, что если они не приедут, «вопрос решим мы, без них». Об этом 6 августа сообщает БелТА.



«Будем действовать на основании исключительно законов и, очень важный нюанс, человечности. Законы не все предусматривают. Еще надо исходить из человеческого фактора», — подчеркнул Лукашенко.



Впрочем, белорусский лидер пока надеется, что представители надзорных органов РФ и Украины все же доберутся до Минска.

