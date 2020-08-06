Лукашенко пригласил генпрокуроров РФ и Украины для решения судьбы задержанных россиян
Белорусский лидер созвал совещание по обеспечению безопасности избирательной кампании, на котором коснулся темы россиян, подозреваемых в причастности к подготовке массовых беспорядков.
«Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками», — сообщает 6 августа БелТА.
Лукашенко призвал «выработать дополнительные меры по обеспечению безопасности на ближайший период». Он подчеркнул, что ему известны «детали обстановки», однако не стал их раскрывать. Действующий президент заверил, что у государства достаточно ресурсов, чтобы защитить людей.
29 июля стало известно, что в Белоруссии задержали 33 россиянина. Как заявили белорусские власти, они якобы являются членами ЧВК Вагнера.
Украина считает, что россияне могли участвовать в боевых действиях в Донбассе. Киев попросил Минск выдать ему задержанных граждан РФ, а Владимир Зеленский уже обсудил этот вопрос с Лукашенко. Белоруссия в ответ передала Украине информацию о россиянах. В Кремле, в свою очередь, заверили, что у российской стороны нет сведений о противоправных действиях сограждан. Посол РФ в Минске сообщил, что россияне опоздали на рейс в «одну из стран Латинской Америки».