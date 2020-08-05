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05.08.2020 19:59
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Пикеты в поддержку челябинских нацболов у Гостиного двора начались с задержаний

Полиция вмешалась в акцию, которая вечером 5 августа проходит у Гостиного двора. В одиночные пикеты активисты «Другой России» встали в поддержку фигурантов так называемого «Челябинского дела».

Как сообщают активисты в телеграм-каналах, в автозаки проводили Ивана Бодалева, Олега Петрова и Анатолия Коршуновского. Первый стоял с плакатом «Дело Сети, Ростовское дело, дело Нового величия, Челябинское дело. Кто следующий?», второй настаивал, что «Патриотизм — не экстремизм».

Фото: "Другая Россия"
Фото: "Другая Россия"
Фото: "Другая Россия"

Акцию у Гостиного двора накануне анонсировала петербургская «Другая Россия». К семи вечера принять участие пригласили всех сочувствующих задержанным в Челябинске. Там 8 июня задержали нацболов Артема Голубева, Михаила Просвирнина и Александра Крышку якобы при попытке поджечь прокуратуру. Первому вменили организацию экстремистской организации, двух других сочли участниками.

По версии следствия, активисты создали ячейки Национал-большевистской партии, запрещенной ещё в 2007 году. Им припомнили акцию с битьём кувалдой памятника белочехам и баннер «За Конева ответите».

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