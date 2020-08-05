Полиция вмешалась в акцию, которая вечером 5 августа проходит у Гостиного двора. В одиночные пикеты активисты «Другой России» встали в поддержку фигурантов так называемого «Челябинского дела».



Как сообщают активисты в телеграм-каналах, в автозаки проводили Ивана Бодалева, Олега Петрова и Анатолия Коршуновского. Первый стоял с плакатом «Дело Сети, Ростовское дело, дело Нового величия, Челябинское дело. Кто следующий?», второй настаивал, что «Патриотизм — не экстремизм».