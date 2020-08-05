Пикеты в поддержку челябинских нацболов у Гостиного двора начались с задержаний
Полиция вмешалась в акцию, которая вечером 5 августа проходит у Гостиного двора. В одиночные пикеты активисты «Другой России» встали в поддержку фигурантов так называемого «Челябинского дела».
Как сообщают активисты в телеграм-каналах, в автозаки проводили Ивана Бодалева, Олега Петрова и Анатолия Коршуновского. Первый стоял с плакатом «Дело Сети, Ростовское дело, дело Нового величия, Челябинское дело. Кто следующий?», второй настаивал, что «Патриотизм — не экстремизм».
Акцию у Гостиного двора накануне анонсировала петербургская «Другая Россия». К семи вечера принять участие пригласили всех сочувствующих задержанным в Челябинске. Там 8 июня задержали нацболов Артема Голубева, Михаила Просвирнина и Александра Крышку якобы при попытке поджечь прокуратуру. Первому вменили организацию экстремистской организации, двух других сочли участниками.
По версии следствия, активисты создали ячейки Национал-большевистской партии, запрещенной ещё в 2007 году. Им припомнили акцию с битьём кувалдой памятника белочехам и баннер «За Конева ответите».