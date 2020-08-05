Некуда бежать. Жена рэпера Картрайта обжаловала арест

Защита обвиняемой в убийстве музыканта Марины Кохал обжаловала постановление Смольнинского райсуда о двухмесячном заключении под стражу.
О подаче апелляционной жалобы 5 августа «Фонтанке» сообщил адвокат Сергей Лукьянов.
«Доводы следствия не выдерживают никакой критики. Кохал сама обратилась в полицию и скрываться не намерена», — уточнил защитник.
По словам Лукьянова, не установлены событие преступления и причина смерти.
Меру пресечения Марине Кохал избрали 3 августа. Следственный комитет настаивает, что женщина убила мужа на почве неприязненных отношений во время внезапного конфликта и расчленила его тело, предварительно срезав папиллярные рисунки с кончиков пальцев.
По данным «Фонтанки», конфликт в семье Кохал и Картрайта был, но носил затяжной характер. Супруга знала о подруге рэпера, который держал свою страницу в соцсети «ВКонтакте» открытой. Кохал иногда с ней переписывалась.