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05.08.2020 14:27
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Некуда бежать. Жена рэпера Картрайта обжаловала арест

Защита обвиняемой в убийстве музыканта Марины Кохал обжаловала постановление Смольнинского райсуда о двухмесячном заключении под стражу.

О подаче апелляционной жалобы 5 августа «Фонтанке» сообщил адвокат Сергей Лукьянов.

«Доводы следствия не выдерживают никакой критики. Кохал сама обратилась в полицию и скрываться не намерена», — уточнил защитник.

По словам Лукьянова, не установлены событие преступления и причина смерти.

Меру пресечения Марине Кохал избрали 3 августа. Следственный комитет настаивает, что женщина убила мужа на почве неприязненных отношений во время внезапного конфликта и расчленила его тело, предварительно срезав папиллярные рисунки с кончиков пальцев.

По данным «Фонтанки», конфликт в семье Кохал и Картрайта был, но носил затяжной характер. Супруга знала о подруге рэпера, который держал свою страницу в соцсети «ВКонтакте» открытой. Кохал иногда с ней переписывалась.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

kukuruzza
А «подруге» Юшко,с которой «Кохал иногда переписывалась» есть куда бежать?Да и мне страшновато будет по Питеру ходить—я тут много чего понаписала,вдруг что не понравится тете-мясорубке...
hal9000
В штатах такие преступления между реперами в бедных квартлах происходят..а у нас на невском..до чего докатились...
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