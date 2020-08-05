Семейство лысух попало в объектив камеры фотографа «Фонтанки» 4 августа. Местом для вскармливания немногочисленного потомства его взрослые представители выбрали водоём в Приморском районе Петербурга, а именно — Мартыновский пруд на углу Долгоозерной и Парашютной улиц.

Подробно об этом виде рассказал автор YouTube-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков. По его словам, лысухи — водоплавающие птицы, которые относятся к семейству пастушковых, узнать их можно по белому клюву и кожистой бляхе на голове того же цвета. На территории Петербурга и Ленобласти они гнездятся на Ладоге, Финском заливе, а также на внутренних озёрах в черте города и области. Зимуют в Западной Европе или Северной Америке.

Пары образуют стабильные, зачастую — на всю жизнь. Самец активно помогает самке высиживать и вскармливать потомство, как «примерный семьянин», подчеркнул Глазков. Однако, когда его помощь больше не требуется, осторожно отдаляется, предпочитая проводить время отдельно от семейства.



К вопросу защиты своих птенцов лысухи относятся максимально серьёзно. Они ревностно охраняют гнездо как от человека, так и от птиц. Особенно от них страдают обитающие в городе и области красношейные поганки, которых те вытесняют с занятой территории, а как следствие, не дают заиметь потомство.