Путин подписал закон о запрете действующим и бывшим сотрудникам ФСБ публично рассказывать о своей работе
Президент Владимир Путин 31 июля подписал закон, запрещающий действующим и бывшим сотрудникам ФСБ разглашать информацию о профессиональной деятельности. Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации.
Поправки в ФЗ «О федеральной службе безопасности» подразумевают запрет на публикацию мнений, комментариев и заявлений про ФСБ без разрешения руководства.
«Военнослужащие, федеральные государственные гражданские служащие, работники органов ФСБ России, а также лица, уволенные из ФСБ России, обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности органов, составляющей профессиональную тайну», — следует из документа.
Раньше закон защищал лишь государственную тайну. Новые поправки позволят силовикам обезопасить свою «конфиденциальную информацию». Если бы действующим и бывшим сотрудникам и служащим ФСБ было запрещено говорить о тонкостях своей работы и раньше, то не увидела бы свет книга «Байки с Лубянки», анонимные истории об «оборотнях» в погонах и альтернативные версии трагедии Беслана.
В Госдуме законопроект прошёл все три чтения меньше чем за две недели.
В соответствии с законом профессиональная тайна — это информация «не содержащая сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну», при этом ее разглашение или распространение «может создать угрозу собственной безопасности органов федеральной службы безопасности или нанести ущерб их репутации».
Как отмечается в сопроводительных документах к закону, подготовленные для открытой публикации информационные материалы, касающиеся деятельности органов безопасности, будут подлежать экспертной оценке в этих органах.