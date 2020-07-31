FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +18
73.36р86.25р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
31.07.2020 17:22
5
Печать

Путин подписал закон о запрете действующим и бывшим сотрудникам ФСБ публично рассказывать о своей работе

Президент Владимир Путин 31 июля подписал закон, запрещающий действующим и бывшим сотрудникам ФСБ разглашать информацию о профессиональной деятельности. Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации.

Поправки в ФЗ «О федеральной службе безопасности» подразумевают запрет на публикацию мнений, комментариев и заявлений про ФСБ без разрешения руководства.

«Военнослужащие, федеральные государственные гражданские служащие, работники органов ФСБ России, а также лица, уволенные из ФСБ России, обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности органов, составляющей профессиональную тайну», — следует из документа.

Раньше закон защищал лишь государственную тайну. Новые поправки позволят силовикам обезопасить свою «конфиденциальную информацию». Если бы действующим и бывшим сотрудникам и служащим ФСБ было запрещено говорить о тонкостях своей работы и раньше, то не увидела бы свет книга «Байки с Лубянки», анонимные истории об «оборотнях» в погонах и альтернативные версии трагедии Беслана.

В Госдуме законопроект прошёл все три чтения меньше чем за две недели.

В соответствии с законом профессиональная тайна — это информация «не содержащая сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну», при этом ее разглашение или распространение «может создать угрозу собственной безопасности органов федеральной службы безопасности или нанести ущерб их репутации».

Как отмечается в сопроводительных документах к закону, подготовленные для открытой публикации информационные материалы, касающиеся деятельности органов безопасности, будут подлежать экспертной оценке в этих органах.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

Oleg_I
В юности уважал чекистов, а теперь вижу, какая это гнилая бессовестная.... У рядовых ментов или гаишников совести больше.
Brit
Make Russia grey again.
lykov20
Теперь книги и статьи про ФСБ будут писать только беглецы за границей.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний