Путин подписал закон о запрете действующим и бывшим сотрудникам ФСБ публично рассказывать о своей работе

«Военнослужащие, федеральные государственные гражданские служащие, работники органов ФСБ России, а также лица, уволенные из ФСБ России, обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности органов, составляющей профессиональную тайну», — следует из документа.

Поправки в ФЗ «О федеральной службе безопасности» подразумевают запрет на публикацию мнений, комментариев и заявлений про ФСБ без разрешения руководства.

Раньше закон защищал лишь государственную тайну. Новые поправки позволят силовикам обезопасить свою «конфиденциальную информацию». Если бы действующим и бывшим сотрудникам и служащим ФСБ было запрещено говорить о тонкостях своей работы и раньше, то не увидела бы свет книга «Байки с Лубянки», анонимные истории об «оборотнях» в погонах и альтернативные версии трагедии Беслана.

В Госдуме законопроект прошёл все три чтения меньше чем за две недели.