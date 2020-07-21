Госдума приняла закон, запрещающий разглашать информацию об ФСБ без санкции силовиков
Госдума 21 июля приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон «О федеральной службе безопасности», который вводит запрет на разглашение так называемой профессиональной тайны. Это подразумевает запрет на публикацию информации про ФСБ без соответствующего разрешения ведомства.
«Военнослужащие, федеральные государственные гражданские служащие, работники органов ФСБ России, а также лица, уволенные из ФСБ России, обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности органов, составляющей профессиональную тайну», — следует из документа.
«В соответствии с законом профессиональная тайна — это информация „не содержащая сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну», при этом ее разглашение или распространение «может создать угрозу собственной безопасности органов федеральной службы безопасности или нанести ущерб их репутации»», — поясняется на сайте нижней палаты парламента.
Данные, которые «могут содержать профессиональную тайну», перед обнародованием должны будут пройти экспертную оценку силовиков, Список таких данных и алгоритм проведения оценки позже опубликует ФСБ.
Ранее закон регулировал только разглашение гостайны. Теперь, с введением изменений, защищающих так называемую профессиональную тайну, ФСБ обезопасит свою «конфиденциальную информацию».