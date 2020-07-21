Госдума приняла закон, запрещающий разглашать информацию об ФСБ без санкции силовиков

Госдума 21 июля приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон «О федеральной службе безопасности», который вводит запрет на разглашение так называемой профессиональной тайны. Это подразумевает запрет на публикацию информации про ФСБ без соответствующего разрешения ведомства.

«Военнослужащие, федеральные государственные гражданские служащие, работники органов ФСБ России, а также лица, уволенные из ФСБ России, обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности органов, составляющей профессиональную тайну», — следует из документа.

