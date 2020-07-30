Россиянам разрешили называться эльфами и гоблинами на переписи населения

Жители РФ могут идентифицировать себя с любыми фантастическими существами, и во время проведения всероссийской переписи населения препятствовать этому не будут — так и запишут. Об этом 30 июля сообщил замглавы Росстата Павел Смелов.

«Бороться мы с ними не будем. Таких шутников на предыдущей переписи было всего 1024 человека на всю страну — на 147 миллионов это достаточно мало людей… Если человек ощущает себя эльфом, пусть будет эльфом», — приводит слова Смелова РИА Новости.



Называть себя эльфами и гоблинами участники переписи, конечно, могут, но всё же отнестись к заполнению данных о себе замруководителя Росстата просит со всей серьёзностью. Он отметил, что при всей анонимности процесса достоверные данные очень важны для статистики.