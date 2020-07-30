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30.07.2020 20:01
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Россиянам разрешили называться эльфами и гоблинами на переписи населения

Жители РФ могут идентифицировать себя с любыми фантастическими существами, и во время проведения всероссийской переписи населения препятствовать этому не будут — так и запишут. Об этом 30 июля сообщил замглавы Росстата Павел Смелов.

«Бороться мы с ними не будем. Таких шутников на предыдущей переписи было всего 1024 человека на всю страну — на 147 миллионов это достаточно мало людей… Если человек ощущает себя эльфом, пусть будет эльфом», — приводит слова Смелова РИА Новости.

Называть себя эльфами и гоблинами участники переписи, конечно, могут, но всё же отнестись к заполнению данных о себе замруководителя Росстата просит со всей серьёзностью. Он отметил, что при всей анонимности процесса достоверные данные очень важны для статистики.

Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года, но работать с труднодоступными территориями страны переписчики начнут уже в октябре 2020 года. Также любой житель России сможет записать себя и свою семью самостоятельно на портале Госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках.

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Комментарии (3)

Piter Pen
В следующей переписке будут рост печенегов и половцев)
Ruticon
вот нет у меня здесь ощущения свободы. Только и слышно "разрешили", "позволили", как будто мы в лагере каком-то живём.
Елена Козюкова
так может отменить перепись чтобы "не плодить дебилов и дураков"?.Уже давно СМЕШНА ПЕРЕПИИИИИИИСЬ
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